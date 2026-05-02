2 Giugno, duemila studenti liguri riscoprono in un webinar le donne della Costituente

Genova. A pochi giorni dal 2 giugno, Festa della Repubblica, oltre 2mila studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e dei percorsi di IeFP della Liguria oggi hanno partecipato al webinar I giorni delle Costituenti: le protagoniste e le storie che hanno costruito la Costituzione, promosso da Regione Liguria nell’ambito di Orientamenti – #Progettiamocilfuturo in collaborazione con la Camera dei deputati.

L’incontro ha accompagnato studenti e studentesse alla scoperta del lavoro dell’assemblea costituente attraverso le storie, i percorsi e il contributo delle donne che parteciparono alla scrittura della Carta costituzionale, ripercorrendo il ruolo delle protagoniste della Costituente e il significato attuale dei valori democratici e della partecipazione civica.

“La storia della Repubblica Italiana è nata insieme a un passo fondamentale per la democrazia: il riconoscimento del suffragio alle donne e la loro partecipazione alla stesura della Carta Fondamentale del nostro Paese – dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – Sono aspetti che oggi possono apparire normali e scontati, ma non lo sono affatto e il dovere di ogni istituzione è quello di fare in modo che la svolta di cui oggi celebriamo l’ottantesimo anniversario trovi pieno compimento nella nostra democrazia. Sono orgoglioso che Regione Liguria oggi riconosca il ruolo attivo e decisivo delle donne nella vita pubblica con i fatti: ben il 63,4% dei nostri dipendenti è rappresentato dalle donne, alle quali sono affidati compiti e incarichi di responsabilità dal momento che costituiscono il 38,4% dei direttori, il 44,8% della dirigenza e il 65,6% dell’area funzionari. Oggi vogliamo ringraziare innanzitutto chi 80 anni fa ha fatto in modo che questo sia diventato una realtà di cui andare orgogliosi”.

“A pochi giorni dal 2 giugno, vedere oltre 2mila studenti liguri confrontarsi con la storia della Costituzione e con le figure delle donne che contribuirono a costruire la Repubblica rappresenta un segnale molto importante – dichiarano gli assessori alla Formazione Simona Ferro e alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola – La grande partecipazione delle scuole conferma il valore del percorso che Regione Liguria porta avanti attraverso Orientamenti, anche grazie alla collaborazione con la Camera dei deputati, proponendo occasioni capaci di collegare memoria, cittadinanza e attualità»

Attraverso racconti, testimonianze e materiali dedicati alle protagoniste della Costituente, il webinar ha approfondito il percorso che portò alla nascita della Repubblica italiana, mettendo in evidenza l’attualità dei principi costituzionali e il valore del confronto democratico anche per le nuove generazioni.

L’iniziativa ha ripreso anche alcuni contenuti del podcast “I giorni delle Costituenti”, realizzato dalla Camera dei deputati in occasione degli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne italiane. Un progetto che ricostruisce, attraverso documenti storici, biografie e testimonianze, il contributo delle 21 deputate elette all’Assemblea Costituente nella costruzione della Carta costituzionale.

L’iniziativa si inserisce nel programma di Orientamenti dedicato allo sviluppo delle competenze trasversali e dell’educazione civica, con l’obiettivo di offrire agli studenti occasioni di approfondimento capaci di collegare la storia ai temi del presente e di favorire una maggiore consapevolezza del ruolo attivo che ciascuno può avere nella vita democratica del Paese.