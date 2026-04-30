Rivoluzione Ztl a Genova, in arrivo le nuove telecamere: controlleranno anche l’uscita dai varchi

Genova. Rivoluzione tecnologica per la mobilità urbana di Genova. La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilità Emilio Robotti, ha approvato, questo pomeriggio durante la seduta della giunta itinerante nel Municipio VIII Medio Levante, una delibera fondamentale per l’ammodernamento del sistema di controllo delle zone a traffico limitato (Ztl). Il provvedimento dà il via libera alla sostituzione integrale dei vecchi varchi elettronici, installati nel 2008, con apparati video di ultima generazione capaci di integrarsi nel sistema Intelligent Urban Mobility (Ium).

L’operazione non si limita al semplice rinnovo dell’hardware: la vera novità risiede nell’estensione del monitoraggio. Per la prima volta, infatti, verranno presidiate elettronicamente anche le vie d’uscita dalle Ztl. Questa misura, spiega il Comune, mira a contrastare i comportamenti irregolari legati al superamento dei tempi di permanenza autorizzati o alla circolazione impropria tra i diversi settori delle zone limitate. Il progetto si inserisce nella cornice del piano Smart Genova e sfrutta i fondi dell’accordo di ristoro per la digitalizzazione della logistica e della mobilità cittadina.

Il nuovo sistema complessivo conterà circa 180 punti di rilevamento basati sulla lettura ottica della targa. Oltre alla funzione sanzionatoria, questi “occhi intelligenti” serviranno a raccogliere dati anonimizzati sui flussi di traffico, permettendo all’amministrazione di pianificare strategie urbanistiche basate su informazioni reali e aggiornate in tempo reale. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire a Genova Parcheggi di avviare tempestivamente l’adeguamento dei software e la posa dei nuovi apparati.

“Con questo atto sostituiamo le telecamere obsolete e dotiamo Genova di un’infrastruttura digitale integrata indispensabile per la città del futuro – commenta l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti – L’integrazione dei varchi nel sistema Intelligent Urban Mobility ci permette di superare la logica del controllo statico, per approdare a una gestione dinamica della circolazione. Monitorare le uscite, oltre agli ingressi, è un passaggio tecnico necessario per garantire equità tra gli utenti e coerenza con le autorizzazioni rilasciate, assicurando che la Ztl assolva realmente alla sua funzione di tutela del centro storico. Si tratta di un intervento di ingegneria dei trasporti che armonizza le linee guida ministeriali con la necessità di ridurre l’impatto ambientale, rendendo la rete viaria più intelligente e, di conseguenza, la nostra città più vivibile”.