“Zena ridens” per la ricerca, il 27 aprile al Carlo Felice i comici genovesi (con un super ospite)

Genova. Dopo il successo dello scorso anno, lunedì 27 aprile alle 20, al Teatro Carlo Felice torna ZENA RIDENS, lo spettacolo benefico i cui fondi verranno destinati a Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS e all’Istituto Giannina Gaslini tramite la Fondazione Gaslininsieme ETS.

Si alterneranno sul palco comici come Enzo Paci, Andrea di Marco, Daniele Raco, Enrique Balbontin, Leonardo Manera, Andrea Carlini, Marco Rinaldi, Andrea Possa e un super ospite a sorpresa. A presentare lo spettacolo sarà Daniele Ronchetti.

L’evento è stato organizzato dal Comitato Benefico Jack per mille, nato in memoria e secondo le volontà di Giacomo De Martini allo scopo di sostenere la ricerca e la diagnosi oncologica attraverso l’organizzazione di diversi eventi nel corso dell’anno.

«Zena Ridens, presto in scena al Teatro Carlo Felice, unisce spettacolo, talento e un profondo valore sociale. Eventi come questo sono la testimonianza di una comunità che sa fare squadra, mettendo insieme artisti, organizzatori e cittadini per un obiettivo comune – commenta l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari – Desidero ringraziare il Comitato Benefico Jack per mille per l’impegno e la passione con cui porta avanti queste iniziative, così come tutti gli artisti che hanno scelto di mettere il proprio talento al servizio della solidarietà. Il contributo a favore della Fondazione AIRC e della Fondazione Gaslini Insieme rappresenta un investimento concreto nel futuro, nella ricerca e nella qualità delle cure».

Lo scorso anno, grazie ai proventi raccolti è stata finanziata la prima borsa di ricerca, assegnata alla ricercatrice Ecem Tiryaki dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e sostenuta da AIRC per sviluppare un progetto focalizzato sulla valutazione dell’efficacia di una nuova terapia oncologica non invasiva per tumori dei tessuti profondi in ambito clinico, con un’attenzione particolare al comfort del paziente e alla minimizzazione degli effetti collaterali. Quest’anno invece il raccolto della serata contribuirà a sostenere il lavoro della ricercatrice AIRC Valentina Frusca che sarà presente in teatro per raccontare la propria esperienza.

Per la Fondazione Gaslininsieme ETS il ricavato dell’anno scorso è stato destinato all’acquisto del Sistema Ambient per Risonanza Magnetica per la UOC di Radiologia dell’Istituto Giannina Gaslini, che permette di trasmettere durante la risonanza cartoni animati, film, luci e immagini per rendere più confortevole l’esame trasformandolo in un viaggio immersivo e interattivo più vicino al mondo dei bambini; mentre il ricavato di quest’anno sarà destinato all’acquisto di un ecografo portatile di ultima generazione, ad alta risoluzione, da destinare ad esami al letto del piccolo paziente critico, per la UOCRadiologia dell’Istituto Giannina Gaslini, consentendo così l’implementazione e il potenziamento della diagnostica ecografica.