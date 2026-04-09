Alla Marina di Sestri torna la mostra “Yacht&Garden”, appuntamento dal 15 al 17 maggio

Genova. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio 2026 torna alla Marina di Sestri Ponente Yacht&Garden, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo, giunta quest’anno alla diciottesima edizione.

Nella cornice di Yacht&Garden si svolge inoltre la quarta edizione del Classic Boat Show, esposizione – vendita riservata alle imbarcazioni classiche e d’epoca di particolare prestigio. Alla Marina sono attesi più di 150 espositori tra vivaisti specializzati, artigiani e creativi del verde e dell’arte navale provenienti da tutta Italia.

Con l’obiettivo di divulgare la cultura del verde e del mare, Yacht&Garden propone tre giorni di incontri, consigli di giardinaggio, mostre, laboratori, musica, danza, dimostrazioni e presentazioni che ruotano attorno alle due anime della manifestazione. Tra i temi affrontati spazio alla biodiversità, sostenibilità, valorizzazione del territorio e recupero degli antichi mestieri.

Filo conduttore di Yacht&Garden 2026 è la spirale aurea, simbolo universale di armonia ed equilibrio. Nota anche come sezione aurea, è una proporzione matematica che ricorre in numerose forme della natura, dalle conchiglie ai vortici delle galassie, fino alla disposizione delle foglie e dei petali. Questa geometria perfetta, capace di coniugare estetica e funzionalità, viene raccontata a Yacht&Garden attraverso linguaggi differenti: botanica e biologia marina; agroecologia e progettazione del verde; design, arte e filosofia.

La mostra tra arte e matematica “Combinazioni d’infinito. Arte del numero d’oro”

Per tutta la durata della manifestazione, da venerdì 15 a domenica 17 maggio, la Galleria Arte in Porto ospita la mostra “Combinazioni d’infinito. Arte del numero d’oro“, che offre un’interpretazione artistica del tema della spirale aurea. Protagonisti sono i dipinti di Gabriele Gelatti, artista matematico nonché “Maestro d’Arte e Mestiere” nell’arte tradizionale genovese del mosaico di ciottoli, il cosiddetto “risseu”.

Attraverso segni, strutture e modulazioni geometriche, il numero d’oro diventa così linguaggio espressivo, dando forma a un dialogo continuo tra rigore scientifico e sensibilità artistica. Curata da Valentina Chillè, la mostra accompagna il visitatore in un percorso che esplora le molteplici possibilità estetiche di una delle proporzioni più affascinanti della matematica.

L’incontro a più voci “La spirale aurea – Bellezza, armonia, funzionalità”

Di particolare interesse, sabato 16 maggio alle 10.30 al SeaYou Pavilion di Marina Genova, l’incontro “La spirale aurea – bellezza, armonia, funzionalità”. L’appuntamento riunisce voci provenienti da discipline differenti, chiamate a evidenziare come questa sequenza matematica abbia influenzato, e continui a ispirare, il modo di osservare, progettare e interpretare il mondo.

Dopo i saluti di Daniela Cavallaro (curatrice di Yacht&Garden) e Mara Lombardo (consigliera Garden Club di Genova), il palco ospita numerosi interventi qualificati: dal tema filosofia e musica sviluppato dal compositore e direttore d’orchestra Aurelio Canonici, laureato in Filosofia Estetica, a quello della biologia marina con Stefano Schiaparelli, zoologo dell’Università di Genova, passando per l’agroecologia del curatore dell’Orto Botanico genovese Elena Mora e l’esperienza botanica di Daniela Andreis dei Vivai Montina di Savona, da 90 anni impegnati nella biodiversità. La riflessione si estende poi alla progettazione del verde con l’architetta e paesaggista Angela Gambardella, al design dell’architetto Stefano Chiocchini e all’arte matematica di Gabriele Gelatti, concludendosi con l’intervento congiunto di Sabrina Marzagalli, Luca Orecchia e Fabio Tasso, docenti dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova e con il contributo di Tiziana Canfori, vicedirettore del Conservatorio “Niccolò Paganini” che partecipa all’incontro anche in veste di moderatrice.

La spirale aurea in giardino: i consigli dei vivaisti

Tornano anche quest’anno a Yacht&Garden gli appuntamenti con i vivaisti specializzati provenienti da tutta Italia, un’occasione preziosa per incontrare professionisti del settore e ricevere suggerimenti pratici di coltivazione direttamente nei loro spazi espositivi lungo la passeggiata.

In dialogo con il tema 2026, diversi incontri offrono uno sguardo su come la spirale aurea possa tradursi nella pratica del giardinaggio.

Dal Vivaio Autore di Bologna che dedica un approfondimento alle succulente “che spiralizzano” (venerdì 15 maggio) al Vivaio Le Moie di Torino che presenta tropicali insolite per il giardino acquatico (sabato 16 maggio) come la Ludwigia Sedoides, un vero frattale naturale che ripete le sue geometrie in un mosaico galleggiante ipnotico. Domenica 17 maggio i Vivai Montina di Savona, attraverso l’installazione di una spirale aromatica, spiegano come applicare la sequenza di Fibonacci nell’orto o in giardino, mentre il Vivaio F.lli Rebella di Savona parla della spirale aurea nella flora della costa ligure: dalla precisione matematica delle pigne dei pini marittimi alla fillotassi delle succulente che ornano i muretti a secco.

Equilibrio e armonia tra arte floreale, musica e danza

Nella diciottesima edizione di Yacht&Garden la spirale aurea si manifesta anche attraverso l’arte, la musica e la danza, per offrire al pubblico un viaggio sensoriale in cui creatività e perfezione geometrica si incontrano.

Sabato 16 maggio alle 15.30 e domenica 17 maggio alle 14.00 presso le Salette MarinaPlace si svolge l’affascinante dimostrazione floreale “Spirali di Armonie in Fiore”, a cura di E.D.F.A., Ente Decorazione Floreale per Amatori di Genova. Le composizioni, studiate e curate nei minimi dettagli, rivelano come la geometria della spirale possa trasformare i fiori in vere e proprie opere d’arte viventi.

Dalle composizioni floreali agli spettacoli: sabato 16 maggio alle 16.45, in Piazzetta del Mediterraneo, la scuola genovese Nuova Alacritas presenta, nell’ambito dello spettacolo di danza “Volteggi aurei che incantano”, una suite de “La Fille Mal Gardeé” con musiche di Ferdinand Hérold e arrangiamento di John Lanchbery.

Chiude l’ampio programma di Yacht&Garden 2026 l’evento “Il fascino artistico e musicale della matematica”, previsto domenica 17 maggio alle 16.00 al SeaYou Pavilion. Curato dall’Accademia Ligustica di Belle Arti e dal Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, l’appuntamento unisce musica, scultura e disegno in un’esperienza immersiva e multisensoriale, celebrando la magica connessione tra i numeri e l’armonia universale.

Gli appuntamenti per bambini e famiglie

Numerose le attività educative e interattive coordinate da Dafne (Divulgazione Ambientale e Formazione Naturalistico-Ecologica) che Yacht&Garden dedica ai bambini e alle loro famiglie, con l’obiettivo di diffondere i temi cari alla manifestazione, come la scoperta delle meraviglie della natura e la salvaguardia dell’ambiente attraverso il gioco, la fantasia e diverse forme espressive.

Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 maggio, i bambini a partire dai 5-6 anni sono guidati dalle mascotte VerdeBlu, la fatina del fiore d’acqua e il suo amico RosMarinaio, in un percorso alla scoperta della spirale aurea, tra tour botanici lungo la passeggiata e laboratori. Tra questi: “Architetture naturali. La spirale aurea nelle conchiglie”, a cura di D.A.F.N.E.; “L’aritmetica dei colori: giochi con i numeri“, condotto dall’artista matematico Gabriele Gelatti; infine “Piccole ghirlande a spirale tra erbe, nastri e fiori” a cura dell’Associazione Prometheus.

L’ingresso alla manifestazione e tutti gli eventi collaterali sono gratuiti.

Info e programma in via di aggiornamento su www.yachtandgarden.it.