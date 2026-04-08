Welfare a caccia di finanziamenti: anche il nuovo Centro per le famiglie è in attesa

Genova. Il problema è sempre quello dei finanziamenti. L’impianto viene creato e poi si spera. Succede anche con il nuovo Centro per le famiglie appena istituito con una delibera dal Comune di Genova basandosi su una norma nazionale che indica quattro le linee di sostegno a livello nazionale: Adulti in crescita (interventi a supporto della transizione alla vita adulta); Generatività e genitorialità (interventi di welfare idonei a sostenere i nuovi genitori); Dinamiche familiari (azioni di supporto alla stabilità della relazione, alla gestione dei conflitti e alla conciliazione vita-lavoro); La componente anziana delle famiglie (interventi per promuovere l’invecchiamento attivo e la positiva interazione tra le generazioni).

Il Comune di Genova si è adeguato, come spiega Cristina Lodi, assessore al Welfare. Il cambio di nome da Agenzia per la famiglia a Centro per le famiglie non è un vezzo: “La differenza sostanziale è che l’Agenzia per la famiglia non era prevista da nessuna norma − spiega − mentre il Centro per le Famiglie è previsto da una norma nazionale che prevede l’istituzione dei centri per le famiglie ed è appunto il piano nazionale per la famiglia. Noi vogliamo dare un servizio gratuito pubblico, intanto dislocato in tutti i Municipi, che offre servizi, supporto e sostegno da zero a cento anni, passando dai primi mille giorni di vita all’affiancamento dei genitori fino a occuparci dei bambini e delle bambine e dell’invecchiamento attivo. Per noi quindi è molto importante che tutto questo passi attraverso servizi pubblici previsti dalla norma e rispetto ai quali speriamo arrivino anche i finanziamenti, perché il problema di questi servizi previsti è che attualmente il governo non eroga direttamente agli enti locali dei finanziamenti, ma speriamo che possano almeno essere trasferiti alle regioni e che li trasferiscano ai Comuni”.

Famiglie anche come appoggio per i meno fortunati

Il Centro per le famiglie è solo uno spicchio della complessa galassia del Welfare del Comune di Genova in cui, in questa prima parte di giunta Salis, sono già emerse alcune linee programmatiche ben definite. Oggi pomeriggio proprio Cristina Lodi interverrà al convegno dedicato ai Minori stranieri non accompagnati “Dalla narrazione alla realtà”. L’evento è promosso dalla lista Riformiamo Genova con Silvia Salis ed è aperto al pubblico. Dalle 17:30 nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi si confrontano numeri, diritti, sistemi di accoglienza e politiche locali. Intervengono, oltre all’assessora, Andrea Torre (Centro Studi Medi), Elisabetta Morbillo (Forum Terzo Settore Genova), Arianna Viscogliosi (assessora alla Sicurezza Urbana) Introduce: Maria Luisa Centofanti (capogruppo in consiglio comunale di Riformiamo Genova con Silvia Salis).

In questo spicchio di 2026 sono circa 390 i minori, di cui 46 giunti in città dal 1° gennaio 2026, in carico al Comune, che promuove la formazione di tutor per questi giovani la cui gestione non è semplice, ma comunque strutturata grazie a progetti ormai rodati.

7,6 milioni dallo Stato. A Lo scorso ottobre Lodi aveva sottolineato che per la gestione dei minori non accompagnati dell’anno 2024 il Comune di Genova attendeva ancoradallo Stato. A gennaio la lettera a Valditara per chiedere più fondi.