Welfare a caccia di finanziamenti: anche il nuovo Centro per le famiglie è in attesa

Genova. Il problema è sempre quello dei finanziamenti. L’impianto viene creato e poi si spera. Succede anche con il nuovo Centro per le famiglie appena istituito con una delibera dal Comune di Genova basandosi su una norma nazionale che indica quattro le linee di sostegno a livello nazionale: Adulti in crescita (interventi a supporto della transizione alla vita adulta); Generatività e genitorialità (interventi di welfare idonei a sostenere i nuovi genitori); Dinamiche familiari (azioni di supporto alla stabilità della relazione, alla gestione dei conflitti e alla conciliazione vita-lavoro); La componente anziana delle famiglie (interventi per promuovere l’invecchiamento attivo e la positiva interazione tra le generazioni).
Il Comune di Genova si è adeguato, come spiega Cristina Lodi, assessore al Welfare. Il cambio di nome da Agenzia per la famiglia a Centro per le famiglie non è un vezzo: “La differenza sostanziale è che l’Agenzia per la famiglia non era prevista da nessuna norma − spiega − mentre il Centro per le Famiglie è previsto da una norma nazionale che prevede l’istituzione dei centri per le famiglie ed è appunto il piano nazionale per la famiglia. Noi vogliamo dare un servizio gratuito pubblico, intanto dislocato in tutti i Municipi, che offre servizi, supporto e sostegno da zero a cento anni, passando dai primi mille giorni di vita all’affiancamento dei genitori fino a occuparci dei bambini e delle bambine e dell’invecchiamento attivo. Per noi quindi è molto importante che tutto questo passi attraverso servizi pubblici previsti dalla norma e rispetto ai quali speriamo arrivino anche i finanziamenti, perché il problema di questi servizi previsti è che attualmente il governo non eroga direttamente agli enti locali dei finanziamenti, ma speriamo che possano almeno essere trasferiti alle regioni e che li trasferiscano ai Comuni”.
Famiglie anche come appoggio per i meno fortunati
Dall’inizio del 2026, il Pronto intervento sociale (Pis) è stato attivato per 110 ragazzi. Tra questi, 27 erano già presi in carico da altre città, dove sono stati riaccompagnati. Sono 75 i neomaggiorenni per i quali si attivano specifici percorsi individualizzati verso l’autonomia. Il progetto Sai (Sistema di Accoglienza e Integrazione) è stato recentemente ampliato per rispondere alla crescente domanda. L’intervento non si limita alla copertura dei bisogni primari come vitto, alloggio e vestiario, ma si sviluppa lungo più direttrici. Sono garantiti servizi di mediazione interculturale e supporto legale, oltre all’iscrizione al Servizio sanitario regionale e alla presa in carico delle necessità sanitarie. Il percorso si conclude con un accompagnamento verso l’uscita dai programmi di accoglienza, includendo il sostegno nella ricerca di una soluzione abitativa adeguata.Insieme alla Asl e Anci, grazie ai fondi Fami, è attivo un progetto per intercettare precocemente i bisogni sanitari, soprattutto quelli legati alla sfera psicologica e psichiatrica. Il piano prevede l’attivazione di un ambulatorio dedicato al primo screening sanitario per i minori di recente arrivo presi in carico dall’Ufficio Cittadini Senza Territorio. Accanto a questo, è stata strutturata un’équipe multidisciplinare composta da figure sanitarie e sociali con competenze specifiche in ambito psicologico, consultoriale, delle dipendenze e del trauma, con un approccio anche transculturale. È in fase di approvazione la proposta progettuale “Orizzonti di rinascita”, finanziata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che punta a introdurre un servizio di pronta accoglienza temporanea.
Rilancio dell’affido famigliare
È recente il rilancio dell’affido famigliare sia per i minori sia per gli anziani. Il Comune di Genova punta anche molto sulla possibilità di affido anche per i single.
A Genova si contano circa 250 minori in affido familiare, sostenuti da circa 200-210 famiglie affidatarie. Il servizio è gestito dal Centro Affido Familiare del Comune. L’affido è una soluzione temporanea che consente ai minori allontanati momentaneamente dalle famiglie di sperimentare un contesto diverso dalla comunità. L’obiettivo è sempre sostenere il nucleo familiare e favorire il rientro del minore. Non è una sostituzione della famiglia d’origine, ma una ‘famiglia in più’, inserita in un progetto condiviso con i servizi sociali.