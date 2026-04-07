  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Intervento complesso

Voragine in via Corsica: via all’intervento urgente di messa in sicurezza della rete fognaria

Si è trattato di un cedimento strutturale nel cunicolo a servizio dell'infrastruttura. L'intervento prevede uno scavo profondo e tecnicamente complesso

Voragine via Corsica
Genova. Partiranno domani, mercoledì 8 aprile, i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete fognaria in via Corsica, resisi necessari a seguito di un improvviso abbassamento del manto stradale riscontrato all’altezza del civico 12.
Le verifiche condotte dai tecnici di Ireti hanno evidenziato un cedimento strutturale nel cunicolo a servizio dell’infrastruttura. L’intervento prevede uno scavo profondo e una complessità tecnica significativa. In queste ore, l’azienda sta provvedendo all’installazione delle barriere di protezione in accordo con la Polizia Locale per garantire la massima sicurezza nell’area interessata.
“Siamo pienamente consapevoli che si tratta di un intervento pesante e che l’impatto sulla zona di via Corsica sarà significativo- dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni e Protezione Civile del Comune di Genova, Massimo Ferrante – Proprio per questo, insieme ai tecnici di IRETI, approfondiremo le cause che hanno portato a questo cedimento strutturale per prevenire simili criticità in futuro. I lavori saranno lunghi e impegnativi, ma la sicurezza del sottosuolo e dei cittadini è la nostra priorità assoluta. Ci adopereremo con ogni mezzo a nostra disposizione per coordinare le operazioni in modo da creare meno disagi possibili alla popolazione e alla viabilità del quartiere”.
Più informazioni
leggi anche
Voragine via Corsica
Il caso
Voragine in via Corsica, ispezioni in corso a 5 metri di profondità: la strada resta chiusa
via corsica
Attenzione
Voragine nell’asfalto, via Corsica resta chiusa con traffico deviato: problemi con le condotte fognarie
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.