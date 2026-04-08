Genova. Almeno un mese di lavori per sistemare e mettere in sicurezza la rete fognaria e ripristinare la viabilità completa della strada. Queste le notizie che arrivano da via Corsica, dove, lo scorso lunedì, si è aperta una voragine al centro della strada causata da uno sfornellamento generato dal cedimenti strutturale di un cunicolo al servizio dell’infrastruttura.

A complicare la situazione la profondità a cui si trova il tratto di rete su cui intervenire, posto a circa 5 metri di profondità rispetto alla sede stradale. Lo scavo prevede uno “scavo profondo e una complessità tecnica significativa”, come sottolineato dalla stessa Ireti, che sarà responsabile dell’intervento.

“A Genova abbiamo le reti di acque bianche e acque nere che sono molto complesse e spesso vetuste – spiega l’assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante – e anche in questo caso il cedimento si è verificato appunto per vetustà. Lo sgrottamento poi ha innescato un svuotamento del terreno cosa che generato il cedimento della sede stradale e l’apertura della voragine. L’intervento è complesso e speriamo possa durate meno di un mese, ma ad oggi 30 giorni è da considerarsi il minimo”.

Per precauzione, da lunedì la carreggiata di via Corsica è stata chiusa al transito veicolare, ma in questi ore si sta predisponendo l’alternativa per alleggerire il traffico: “Utilizzeremo i controviali per garantire la viabilità della zona“, conferma Ferrante mentre si stanno valutando alternative per il trasporto pubblico.