Genova. Continuano le ispezioni all’interno della voragine apertasi ieri mattina nel suolo di via Corsica, dove la careggiata stradale è stata interrotta dal cedimento provocato da un probabile sfornellamento sotterraneo. Questa mattina sono in corso le video ispezioni sotterranee da parte dei tecnici di Ireti, mentre la strada rimane chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Si cerca in profondità: durante l’intervento di ieri da parte dei vigili del fuoco, infatti, è emerso che la criticità sarebbe ben più estesa rispetto a quanto visibile in superficie, con movimenti di terreno sotto tutta la carreggiata stradale (quindi entrambe le corsie) e fino a 5 metri di profondità, dove appunto passerebbe un con condotto fognario.

Nel frattempo la strada resta chiusa al traffico veicolare in entrambe le direzioni, mentre i controviali pedonali sono al momento agibili. Nel pomeriggio dovrebbe arrivare una prima “definizione” della criticità, con le prime ipotesi di intervento. E’ probabile che la messa in sicurezza della strada