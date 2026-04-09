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Slittamento

Voragine in via Corsica, si complica il ripristino. Ferrante: “Servono due mesi di lavori”

Necessaria una palificazione in cemento armato per scongiurare ulteriori cedimenti della strada. Al vaglio l'apertura al traffico dei controviali

Voragine via Corsica

Genova. Sono destinati ad allungarsi i tempi per la riapertura di via Corsica, da lunedì scorso chiusa al traffico per una voragine comparsa a centro strada a causa del cedimento di un cunicolo della rete fognaria.

“La previsione di un mese è slittata a due mesi di lavori – ha riferito l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante rispondendo a un’interrogazione di Valeriano Vacalebre (Fratelli d’Italia) -. I tecnici di Ireti hanno comunicato che il lavoro è ancora più complesso perché è necessaria una palificazione in cemento armato“.

Ferrante, raccogliendo le proposte di Vacalebre, ha confermato che potrebbero essere aperti i controviali in entrambe le direzioni per consentire il passaggio veicolare, almeno per i residenti della zona. La competenza, però, è dell’assessorato alla Mobilità. Disagi anche per i residenti di via Galimberti, che ad oggi possono uscire su via Corsica ma non accedere alla strada. A preoccupare è anche il consistente taglio di parcheggi, utili non solo agli abitanti di Carignano ma anche a quelli del centro storico.

La dinamica era stata illustrata negli scorsi giorni dallo stesso Ferrante: “A Genova abbiamo le reti di acque bianche e acque nere che sono molto complesse e spesso vetuste. Anche in questo caso il cedimento si è verificato appunto per vetustà. Lo sgrottamento poi ha innescato un svuotamento del terreno cosa che generato il cedimento della sede stradale e l’apertura della voragine”.

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