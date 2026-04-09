Voragine in via Corsica, si complica il ripristino. Ferrante: “Servono due mesi di lavori”

Genova. Sono destinati ad allungarsi i tempi per la riapertura di via Corsica, da lunedì scorso chiusa al traffico per una voragine comparsa a centro strada a causa del cedimento di un cunicolo della rete fognaria.

“La previsione di un mese è slittata a due mesi di lavori – ha riferito l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante rispondendo a un’interrogazione di Valeriano Vacalebre (Fratelli d’Italia) -. I tecnici di Ireti hanno comunicato che il lavoro è ancora più complesso perché è necessaria una palificazione in cemento armato“.

Ferrante, raccogliendo le proposte di Vacalebre, ha confermato che potrebbero essere aperti i controviali in entrambe le direzioni per consentire il passaggio veicolare, almeno per i residenti della zona. La competenza, però, è dell’assessorato alla Mobilità. Disagi anche per i residenti di via Galimberti, che ad oggi possono uscire su via Corsica ma non accedere alla strada. A preoccupare è anche il consistente taglio di parcheggi, utili non solo agli abitanti di Carignano ma anche a quelli del centro storico.

La dinamica era stata illustrata negli scorsi giorni dallo stesso Ferrante: “A Genova abbiamo le reti di acque bianche e acque nere che sono molto complesse e spesso vetuste. Anche in questo caso il cedimento si è verificato appunto per vetustà. Lo sgrottamento poi ha innescato un svuotamento del terreno cosa che generato il cedimento della sede stradale e l’apertura della voragine”.