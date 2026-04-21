Voltri, nasconde la droga in un vaso e aggredisce i poliziotti: arrestato

Genova. Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato dalla polizia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Lunedì pomeriggio, nel quartiere di Voltri, è stato scoperto mentre nascondeva droga in un vaso, vicino al dehors di un bar.

Gli agenti delle volanti, in realtà, stavano controllando due avventori del locale quando su un tavolino, poco distante, hanno notato un pacchetto con dentro 17 grammi di hashish.

Vista la presenza di telecamere di videosorveglianza nel locale, sono state analizzate le immagini registrate che hanno ripreso chiaramente un ragazzo occultare qualcosa dentro al vaso.

Sono immediatamente iniziate le ricerche, terminate poco dopo quando gli agenti lo hanno riconosciuto mentre transitava in via Chiaramone.

Alla vista della polizia il 27enne, marocchino, ha iniziato a scappare finché non si è nascosto all’interno di un piccolo stabile abbandonato dove è stato fermato.

Ha cercato di divincolarsi con forza dalla presa degli operatori, facendone cadere a terra uno.

Arrestato e portato in questura, è stato trattenuto in camera di sicurezza sino alla direttissima.