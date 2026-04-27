Voltri, arrestato spacciatore “vespista”: consegnava la droga a domicilio

Genova. Gli investigatori della Squadra Mobile di Genova hanno arrestato un uomo di 41 anni sospettato di gestire un giro di spaccio per le strade di Voltri a bordo della sua Vespa.

I poliziotti lo hanno bloccato durante un controllo in via Lemerle, identificato lo scooter. L’uomo è stato fermato e perquisito, addosso aveva otto grammi di cocaina suddivisa in 21 dosi, nascoste negli slip, uno smartphone e contanti.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati altri grammi di cocaina, 21 di cannabis e un bilancino di precisione nascosti in vari anfratti della casa insieme a una agendina con appuntati svariati nomi di persone che gli dovevano soldi per la droga, debiti per circa di 35.000 euro.

La droga è stata sequestrata e l’uomo arrestato. L’arresto è stato convalidato e per il 41enne sono scattati gli arresti domiciliari.