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Ai domiciliari

Voltri, arrestato spacciatore “vespista”: consegnava la droga a domicilio

A casa aveva un'agendina con appuntati diversi nomi di persone che gli dovevano soldi per la droga, debiti per circa di 35.000 euro

squadra mobile

Genova. Gli investigatori della Squadra Mobile di Genova hanno arrestato un uomo di 41 anni sospettato di gestire un giro di spaccio per le strade di Voltri a bordo della sua Vespa.  

I poliziotti lo hanno bloccato durante un controllo in via Lemerle, identificato lo scooter. L’uomo è stato fermato e perquisito, addosso aveva otto grammi di cocaina suddivisa in 21 dosi, nascoste negli slip, uno smartphone e contanti.

Durante la perquisizione domiciliare sono stati trovati altri grammi di cocaina, 21 di cannabis e un bilancino di precisione nascosti in vari anfratti della casa insieme a una agendina con appuntati svariati nomi di persone che gli dovevano soldi per la droga, debiti per circa di 35.000 euro.

La droga è stata sequestrata e l’uomo arrestato. L’arresto è stato convalidato e per il 41enne sono scattati gli arresti domiciliari.

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