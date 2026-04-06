Problemi tecnici a bordo del New York-Roma: atterraggio fuori programma a Genova

Genova. Atterraggio d’emergenza questa mattina per il volo AZ609 della compagnia Ita Airways, partito dall’aeroporto John F. Kennedy di New York e diretto a Roma Fiumicino. A causa di un problema a bordo, infatti, verso le sei del mattino è stato deciso lo scalo al Cristoforo Colombo di Genova.

L’atterraggio è avvenuto in totale sicurezza, nonostante l’eccezionalità dell’evento per lo scaleo genovese: l’aereo coinvolto, infatti, è un Airbus A330-900neo, un gigante dei cieli solitamente non impiegato sulle rotte da e per Genova. Secondo le prime informazioni la causa del dirottamento sarebbe un problema tecnico: in mattinata una squadra di tecnici specializzati di Roma ha raggiunto Genova per verificare la situazione. La compagnia ha ribadito in una nota ufficiale che la deviazione è stata decisa a scopo precauzionale.

Secondo quanto riportato da ITA Airways, successivamente tutti i passeggeri sono stati accompagnati alle rispettive destinazioni finali: suddivisi in gruppi, sono stati assistiti per soluzioni alternative in partenza da Genova e dagli aeroporti di Milano Linate, Firenze e Torino per poter raggiugere Roma.