Open weekend salute maschile, al San Martino oltre 400 visite urologiche gratuite

Genova. Sono state 426 le visite gratuite effettuate nel fine settimana nell’ambito dell’iniziativa “Uomo in Salute, Open Week-end 2026“, il programma dedicato alla prevenzione urologica maschile partito dall’ospedale San Martino di Genova.

“La straordinaria partecipazione registrata in questi due giorni al San Martino dimostra quanto sia fondamentale investire nella prevenzione e avvicinare i cittadini ai servizi sanitari – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò -. Portare la sanità fuori dai percorsi tradizionali, con accessi liberi e gratuiti, significa intercettare bisogni spesso inespressi e favorire diagnosi sempre più precoci, così come accaduto in occasione degli appuntamenti della prevenzione femminile”.

L’iniziativa rappresenta il secondo step dopo il progetto “Donna in Salute – Open Week-end 2026“, che per tutto il mese di marzo ha offerto visite e consulenze gratuite dedicate alla salute femminile. Con questo nuovo calendario, l’attenzione si estende ora alla popolazione maschile, attraverso giornate ad accesso libero e senza prenotazione.

Le visite urologiche gratuite proseguiranno il 18 e 19 aprile all’ospedale Villa Scassi, il 9 e 10 maggio all’ospedale di Voltri e il 16 e 17 maggio all’ospedale Galliera. Durante gli open week-end, oltre ai controlli specialistici, i cittadini ricevono indicazioni per eventuali approfondimenti diagnostici. In caso di necessità, i pazienti vengono presi in carico dagli specialisti delle strutture coinvolte e indirizzati ai percorsi di cura del sistema sanitario regionale.

Molta attenzione è stata dedicata ai tumori tipici della popolazione maschile, in particolare alla prostata e al testicolo. In Liguria, il tumore della prostata è tra le neoplasie più diffuse, con circa mille nuovi casi ogni anno e una prognosi generalmente favorevole: oltre il 90% dei pazienti è vivo a cinque anni dalla diagnosi. Attualmente, sono più di 12 mila le persone che convivono con una diagnosi pregressa.

“I numeri di questo primo week-end confermano il valore di un’iniziativa che unisce prevenzione, informazione e presa in carico – aggiunge il direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Metropolitana Monica Calamai – Il nostro obiettivo è continuare a promuovere la cultura della salute, offrendo ai cittadini opportunità concrete di controllo e accesso facilitato agli specialisti. Infatti, non ci fermeremo qui”.