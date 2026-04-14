Cittadella sotterranea di Campi, tornano le visite guidate del Centro studi sotterranei

Genova. Tornano le visite dedicate alla cittadella ipogea di Campi, il ricovero antiaereo della seconda guerra mondiale costruito per dare rifugio agli operai delle vicine fabbriche. Durante la visita, accompagnati dai commenti del Centro Studi Sotterranei, si esplorerà l’importante e evocativo spazio che si sviluppa sotto la collina di Coronata.

Si tratta di un ricovero antiaereo anni ’40 che si articola in diverse gallerie che seguono uno schema planimetrico pentagonale con uno sviluppo complessivo che supera il chilometro. Fu costruito per fornire un rifugio sicuro dai bombardamenti aerei ai dipendenti della S.I.A.C. – Società Italiana Acciaierie di Cornigliano. La struttura era in grado di accogliere 4.500 persone.

Sono numerose le testimonianze custodite e ancora visibili al suo interno quali i tornelli per smistare le persone in sicurezza, le scritte originali, i graffiti, i corpi illuminanti, le dotazioni impiantistiche e di sicurezza dell’epoca. La visita è da considerarsi facile, non richiede di accovacciarsi e non ci sono tratti stretti.

Durata visita guidata: circa un’ora e mezza.

Materiale fornito: sottocasco e casco con luce frontale a led

Punto ritrovo: Corso Ferdinando Maria Perrone 20 – Genova, davanti alla storica Villa Imperiale Casanova raggiungibile a piedi mediante la breve rampa (parallela a Corso Perrone) dal Bar/Caffetteria Massa di Corso Perrone 68r.

Parcheggio: auto e moto possono essere parcheggiati in Corso Perrone, all’altezza del Bar/Caffetteria Massa; il parcheggio è gratuito.