“Stuprata dopo la festa per la Serie C del Bra”: tre calciatori indagati, uno milita nel Ligorna

Genova. C’à anche un giocatore del Ligorna di 22 anni tra gli indagati dalla procura di Asti per violenza sessuale di gruppo e revenge porn nei confronti di una studentessa universitaria. Gli altri due hanno 20 e 23 anni. L’inchiesta è stata rivelata questa mattina dalla Stampa. In fase di indagine, la giovane era finita in ospedale più volte per aver tentato il suicidio. Al momento è in cura, dopo aver interrotto per qualche mese gli studi.

I fatti risalgono alla sera del 30 maggio scorso, negli ultimi giorni della stagione calcistica che aveva visto la squadra cuneese, il Bra, all’epoca militante in serie D, conquistare una storica promozione in C. La giovane, conoscente di un altro calciatore del Bra non coinvolto nell’inchiesta, ha raccontato agli inquirenti di essere stata avvicinata durante una serata mentre era in compagnia di amiche. Dopo aver accettato l’invito di uno dei ragazzi, nell’alloggio che il calciatore condivideva con altri compagni di squadra, sarebbe stata raggiunta dagli altri due uomini e lì si sarebbe consumata la violenza. Le difese dei calciatori sostengono l’assoluta mancanza di responsabilità penale dei loro assistiti.

Sulla vicenda è arrivata una nota della società: “Il Ligorna prende atto delle notizie emerse nelle ultime ore in merito al proprio tesserato, relative a fatti che sarebbero antecedenti al suo tesseramento in Biancazzurro e dei quali il club ha appreso soltanto nella giornata di giovedì. Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura e delle parti coinvolte, e nel rispetto del principio di presunzione di innocenza, la società segue con attenzione l’evolversi della vicenda ed eventuali ulteriori sviluppi, riservandosi di valutare eventuali provvedimenti. La società ribadisce al contempo la propria ferma condanna nei confronti di qualsiasi forma di violenza e il proprio impegno nella promozione dei valori di rispetto, responsabilità e tutela della persona, dentro e fuori dal campo.