Violenza di genere, a Genova il convegno: “La prevenzione possibile”

Genova. Prevenire la violenza maschile contro le donne intervenendo sulle radici culturali, sull’educazione e sul linguaggio. È questo l’obiettivo del convegno “La prevenzione possibile – Confronto interdisciplinare sul contrasto alla violenza maschile contro le donne”, in programma sabato 18 aprile alle 9,45 nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale.

L’iniziativa riunirà accademici, professionisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo dell’associazionismo per analizzare il fenomeno della violenza di genere e discutere strumenti concreti di prevenzione, a partire dall’educazione, dal ruolo dei media e dal lavoro culturale sulle maschilità.

Ad aprire e coordinare i lavori sarà la sociologa Emanuela Abbatecola, docente di Sociologia della violenza di genere e lavoro sociale all’Università degli Studi di Genova e direttrice della Rivista Internazionale di Studi di Genere AG About Gender.

Seguirà l’intervento “La voce della Generazione Zeta”, a cura della sociologa Cristina Pasqualini dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, dedicato alla percezione delle relazioni e della violenza di genere tra i più giovani.

La seconda parte della mattinata sarà invece dedicata a una tavola rotonda sulla prevenzione. Tra i temi affrontati: il lavoro culturale sulle maschilità con Stefano Ciccone dell’Associazione Maschile Plurale e membro del Comitato scientifico della Fondazione Cecchettin, l’educazione sessuo-affettiva con Chiara Nardini, e il ruolo del linguaggio mediatico e giornalistico con Francesca Ghio e la giornalista Francesca Forleo, rappresentante dell’GIULIA Giornaliste Unite Libere Autonome.

Nel corso della giornata sarà inoltre presentata l’app Mascherona, uno strumento pensato per offrire un supporto concreto alle donne in difficoltà, illustrata da Federico Montaldo, Presidente di Rotary Club Genova.

Spazio anche al tema del consenso nelle relazioni con gli interventi delle avvocate Maria Borra del “Centro per non subire violenza” e Nadia Calafato del “Centro Antiviolenza Mascherona”.

La conclusione dei lavori è prevista alle 13, con un momento di confronto e dibattito guidato da Emanuela Abbatecola insieme a Isabel Fanlo Cortes, docente dell’Università di Genova e co-direttrice della rivista AboutGender.

L’iniziativa è realizzata e promossa da Rotary Club di Genova (Distretto Rotary 2032), con il patrocinio del Comune di Genova e con il sostegno di Coop Liguria.

Tra gli enti partner dell’iniziativa figurano il Centro Antiviolenza Mascherona, il Centro per non subire violenza, la Rivista AG AboutGender e l’Università degli Studi di Genova, con il coinvolgimento del Comitato per le Pari Opportunità, dei dipartimenti DIGI, DISFOR e del programma IANUA, oltre alla collaborazione dell’agenzia di comunicazione Dpsonline.

Il convegno rappresenta un’occasione di confronto pubblico e multidisciplinare per riflettere su strumenti culturali, educativi e sociali capaci di contrastare la violenza maschile contro le donne e promuovere relazioni fondate sul rispetto e sul consenso.