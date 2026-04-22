Vino e olio ligure, a Genova arriva Mare&Mosto: l’evento il 7 e 8 giugno al Ducale

Genova. Mare&Mosto – Le Vigne Sospese, l’evento dedicato al vino, all’olio e ai sapori del territorio ligure torna nel 2026 per la sua undicesima edizione e sceglie una nuova sede: domenica 7 e lunedì 8 giugno la manifestazione organizzata da Ais Liguria – Associazione Italiana Sommelier si svolgerà a Genova, negli eleganti spazi di Palazzo Ducale in Piazza De Ferrari, segnando una nuova importante svolta per l’appuntamento dedicato agli appassionati e ai professionisti del vino ligure.

Mare&Mosto è sostenuto e organizzato in collaborazione con il Comune di Genova. Il suo debutto nella cornice monumentale di Palazzo Ducale consacra Genova quale vetrina internazionale di eccellenza, segnando un momento di sintesi perfetta tra la magnificenza architettonica della città e il valore inestimabile del suo patrimonio rurale. È un’occasione importante per proiettare la destinazione e le sue eccellenze vitivinicole e olearie oltre i confini regionali, trasformando l’identità produttiva del territorio in un potente driver di attrazione turistica, culturale ed economica capace di parlare al mondo.

L’evento è patrocinato da Masaf – Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Regione Liguria – Assessorato all’Agricoltura e Camera di Commercio, oltre al patrocinio, forniscono anche un supporto economico e di collaborazione.

«Dopo dieci edizioni all’Ex Convento dell’Annunziata a Sestri Levante, che hanno consolidato l’evento come riferimento per la promozione del comparto vitivinicolo e oleario regionale, Mare&Mosto compie quest’anno un passo significativo – afferma Marco Rezzano, presidente di Ais Liguria – spostarsi nel capoluogo ligure, in uno dei suoi principali spazi culturali, rappresenta una nuova fase nel percorso di crescita della manifestazione, di cui siamo molto orgogliosi».

«Come amministrazione, abbiamo fortemente voluto ospitare, per la prima volta, a Genova, Mare&Mosto, un evento che ha saputo consolidarsi e rinnovarsi negli anni, edizione dopo edizione, crescendo nei numeri dei produttori e dei prodotti portati in vetrina – commenta l’assessora al Commercio e Turismo, Tiziana Beghin – Con questa prima edizione genovese, vogliamo portare al grande pubblico, nel cuore della città, un evento unico per la cura e la valorizzazione del binomio di eccellenza ligure della produzione olearia e vitivinicola».

«Mare&Mosto è un appuntamento strategico per la valorizzazione delle nostre eccellenze vitivinicole e olivicole – dice l’assessore all’Agricoltura di Regione Liguria Alessandro Piana -. Con il mio assessorato sostengo con convinzione questa manifestazione proprio perché credo fortemente nella capacità del comparto agroalimentare di raccontare il territorio, attrarre turismo di qualità e generare sviluppo economico. Il passaggio a Genova – conclude Piana – segna un’evoluzione importante per l’evento e un’ulteriore occasione per dare visibilità alle nostre produzioni, rafforzando il legame tra tradizione, cultura e innovazione».

Il programma dei due giorni vedrà, come di consueto, la presenza di circa cento produttori a rappresentare le otto denominazioni regionali, una significativa partecipazione di produttori di olio extravergine con la loro produzione di Olio Dop Riviera Ligure e una zona food che proporrà ai visitatori preparazioni gastronomiche tipiche del territorio. Accanto alle realtà liguri, sarà presente un Consorzio vitivinicolo extra regionale ospite, sulla scia delle collaborazioni attivate nelle scorse edizioni.

«Mare&Mosto rappresenta il più importante momento di divulgazione e promozione del vino in Liguria – continua Rezzano – ogni anno vede coinvolte oltre cento aziende, tra regionali e ospiti che, come già avvenuto nelle passate edizioni, rappresentano realtà consortili extra regionali di alto profilo quali Soave, Oltrepò Pavese, Collio, Trento Doc, Alta Langa, Nebbioli Alto Piemonte. Non si tratta di una semplice rassegna enoica, bensì di un momento divulgativo, formativo e di confronto tra produttori, addetti ai lavori, istituzioni e pubblico».

Come da tradizione, Mare&Mosto sarà inoltre il palcoscenico sul quale si cimenteranno i concorrenti al titolo di Miglior Sommelier di Liguria 2026, competizione che premia il miglior comunicatore del vino e del territorio ligure e che consentirà al vincitore di accedere alle semifinali nazionali per il titolo di Miglior Sommelier d’Italia.

Nel programma non mancheranno novità: il dettaglio delle iniziative sarà disponibile nelle prossime settimane sul sito e sui canali ufficiali della manifestazione. Le prevendite sono già aperte su www.maremosto.it a prezzo agevolato.