La Liguria a Vinitaly con 80 etichette e l’eccellenza de settore vitivinicolo

Verona. La Liguria del vino si presenta alla 56esima edizione di Vinitaly, uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati al settore vitivinicolo. Domenica mattina l’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria, Alessandro Piana e l’assessore al Turismo Luca Lombardi, hanno inaugurato lo stand della Regione.

L’assessore Piana ha poi preso parte alla masterclass organizzata dalla rete Vite in Riviera. Uno spazio espositivo di oltre 220 metri quadrati che accoglie complessivamente 30 aziende liguri, rappresentative di un comparto che, pur nei numeri contenuti – circa 1.500 ettari vitati e una produzione tra i 40 e i 50 mila ettolitri annui – si distingue per qualità ed eccellenza, articolandosi in 8 DOC e 4 IGT.

“La vitivinicoltura ligure è una testimonianza autentica di identità, sacrificio e passione – ha dichiarato l’assessore Alessandro Piana –. Parliamo di una viticoltura eroica, che si sviluppa su terrazzamenti unici al mondo, sostenuti da muretti a secco che rappresentano non solo un elemento produttivo, ma anche un presidio ambientale e culturale”.

“La Liguria conferma con orgoglio il proprio impegno nella valorizzazione del turismo esperienziale – ha aggiunto l’assessore al Turismo Luca Lombardi – con particolare attenzione all’enoturismo, oggi leva strategica per la crescita del nostro entroterra. Un modello di sviluppo sostenibile e resiliente, che unisce tradizione enogastronomica e tutela dell’ambiente per un metodo di accoglienza che comprende tutte le stagioni dell’anno. Vinitaly è sempre una vetrina straordinaria per la nostra regione: un onore contribuire a un evento capace di raccontare anche le eccellenze del turismo”.

Lo stand regionale si propone come una vetrina immersiva del territorio, con uno spazio degustazione che offre circa 80 etichette e un fitto calendario di incontri e approfondimenti. Protagonisti vitigni simbolo come Vermentino, Pigato, Rossese e Albarola, capaci. Nel corso della giornata, l’assessore Piana ha partecipato alla masterclass promossa da Vite in Riviera, con la presenza di 30 aziende che rappresentano con crescente autorevolezza il Ponente ligure.

“La presenza sempre più strutturata di questa rete – ha sottolineato Piana – è il segnale concreto di un sistema che sa fare squadra e investire nel proprio futuro. Regione Liguria conferma il proprio impegno a sostegno del comparto, attraverso strumenti mirati che spaziano dalla modernizzazione delle aziende alla tutela del territorio, dalla lotta alle fitopatie agli investimenti sui muretti a secco, che hanno già superato i 38 milioni di euro. Un’attenzione particolare è rivolta anche al ricambio generazionale, con un numero crescente di giovani che scelgono di investire nella viticoltura”.