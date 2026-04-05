Villaggio di Pasqua a palazzo Tursi, 5700 ingressi in tre giorni fra giochi e spettacoli

Genova. Sono stati 5.700 gli ingressi registrati al Villaggio di Pasqua allestito nel cortile di Palazzo Tursi che, da giovedì 2 a sabato 4 aprile, ha accolto bambini e bambine con una coinvolgente caccia alle uova e numerose attività dedicate alla Pasqua.

Nel pomeriggio di sabato, a conclusione dell’evento, l’animazione si è estesa anche lungo via Garibaldi, dove trampolieri e artisti hanno proposto spettacoli itineranti, coinvolgendo cittadini e visitatori in un clima festoso e partecipato.

«La partecipazione di questi tre giorni ci conferma che la formula già sperimentata con il Villaggio di Natale funziona e incontra i desideri dei più piccoli e delle loro famiglie – dichiara la sindaca di Genova, Silvia Salis – vedere Palazzo Tursi animarsi e aprirsi a momenti di condivisione e di festa significa rendere sempre più vivo e vicino ai cittadini un luogo simbolo delle istituzioni cittadine. Con il Villaggio di Pasqua abbiamo voluto dare continuità a questa impostazione, proponendo iniziative capaci di unire gioco, creatività e tradizione pasquale. È questo lo spirito con cui stiamo costruendo il calendario degli eventi cittadini, parlando a un pubblico ampio, valorizzando gli spazi della città e offrendo occasioni di partecipazione diffuse».

«L’ampia partecipazione registrata in questi giorni conferma con chiarezza la necessità di rafforzare una programmazione inclusiva e attenta a tutte le fasce d’età – ha aggiunto il consigliere delegato ai Grandi eventi Lorenzo Garzarelli – In una città come Genova, è fondamentale portare avanti iniziative verso le famiglie e i bambini. Investire in questa direzione non è solo una scelta culturale, ma una priorità politica per rendere la città più viva, attrattiva e coesa. Il Villaggio di Pasqua rappresenta un passo concreto in questo percorso».

Nel corso dei tre giorni di apertura, i bambini hanno preso parte a un percorso di animazione a tappe: guidati dagli animatori, si sono messi alla prova con piccoli enigmi e giochi, superando prove divertenti per conquistare gli immancabili ovetti di cioccolato. Ampio spazio anche a giochi dinamici e attività ludiche pensate per stimolare la partecipazione.

Accanto ai momenti di gioco, sono stati proposti laboratori creativi che hanno permesso ai più piccoli di esprimere la loro fantasia attraverso la realizzazione di manufatti artistici a tema pasquale, da portare a casa come ricordo dell’esperienza. Tra le attività più apprezzate, la decorazione delle uova, simbolo per eccellenza della Pasqua.

È stata inoltre allestita un’area dedicata ai giochi da tavolo e alle attività educative, pensata per favorire la concentrazione e l’interazione tra bambini e adulti, che si sono cimentati in memory giganti, giochi di associazione e altre sfide a tema, riscoprendo in chiave ludica simboli e tradizioni della festività.

Le iniziative primaverili proseguiranno sabato 11 aprile con un appuntamento speciale: alle ore 19.30 piazza Matteotti si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto per ospitare il dj set della star internazionale Charlotte de Witte, pronta a portare nel cuore della città un’energia coinvolgente e capace di attrarre pubblici diversi, dagli appassionati di musica elettronica ai curiosi in cerca di una serata fuori dall’ordinario.

Charlotte de Witte, nata a Gand (Belgio), è oggi tra le figure più influenti della scena techno contemporanea. Attiva dal 2011, si è affermata rapidamente nei principali festival e club internazionali, tra cui Tomorrowland, Awakenings Festival e Time Warp. È fondatrice dell’etichetta indipendente KNTXT e nel corso della sua carriera ha ottenuto importanti riconoscimenti, tra cui il titolo di “Best Techno DJ” ai DJ Awards, diventando un punto di riferimento per la musica elettronica a livello globale.