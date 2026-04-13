Cornigliano riscopre i suoi tesori: apertura straordinaria di Villa Maschio-Pittaluga

Genova. Cornigliano riscopre i suoi tesori con l’apertura straordinaria di Villa Maschio-Pittaluga e l’anteprima del Museo di Padre Umile.

Sabato 18 aprile 2026 la Pro Loco di Cornigliano organizza una passeggiata storico-naturalistica che offrirà ai partecipanti l’opportunità di visitare l’elegante Villa Maschio-Pittaluga, normalmente non accessibile al pubblico.

L’iniziativa è resa possibile grazie alla collaborazione e alla disponibilità del Sorriso Francescano, che ha concesso l’apertura straordinaria della villa, permettendo così alla cittadinanza di riscoprire uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico e architettonico del quartiere. Questo gesto rappresenta un importante segnale di condivisione e di impegno nella valorizzazione dei beni culturali locali.

La mattinata culminerà con la visita in anteprima al Museo di Padre Umile, dedicato al frate francescano cappuccino: un nuovo spazio espositivo dedicato alla memoria e all’opera di una figura profondamente legata ai valori francescani di solidarietà e servizio.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di riscoperta del patrimonio artistico e paesaggistico di Cornigliano e Coronata. La partecipazione è gratuita per i tesserati Pro Loco, previa prenotazione. Appuntamento alle 9.30

a Villa Bombrini, per info e prenotazioni 375 9001256 e info@prolococornigliano.it.