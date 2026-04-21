Villa Croce, lavori al termine: riapertura in autunno con un nuovo curatore e il focus sulla rigenerazione urbana

Genova. Nuove e buone notizie sul futuro del Museo d’arte contemporanea di Villa Croce: i lavori di adeguamento strutturale sono in dirittura di arrivo e dopo le certificazioni si potrà procedere all’operazione di riapertura, che dovrebbe completarsi entro l’autunno. Nel frattempo sarà selezionato un nuovo curatore che inaugurerà la nuova stagione del museo con un rinnovato focus e valorizzazione della collezione.

A dirlo durante il questione time del Consiglio comunale l’assessore alla cultura Giacomo Montanari, rispondendo alla consigliera della Lista Salis Laura Siciniano. Il museo è attualmente oggetto di importanti interventi di adeguamento strutturale finanziati dai fondi Pnrr. Le opere principali riguardano la sicurezza antincendio e, soprattutto, l’abbattimento delle barriere architettoniche grazie all’installazione di un ascensore che collegherà tutti i piani dell’edificio.

Come anticipato da Genova24 a febbraio, secondo le stime fornite dall’assessore, i cantieri dovrebbero concludersi tra metà e fine giugno 2026. Una volta terminate le verifiche tecniche e ottenute le autorizzazioni necessarie, l’obiettivo è restituire il museo al pubblico nell’autunno 2026.

Uno dei nodi centrali riguarda la direzione del museo, rimasta vacante dopo il pensionamento della precedente conservatrice. Il Comune è alla ricerca di una figura con competenze specifiche nell’arte contemporanea, che verrà individuata tramite le procedure previste dalla normativa vigente.

Per l’inaugurazione è già in fase di studio un progetto espositivo dedicato al tema “Genova e la trasformazione urbana“. Una scelta non casuale, che mira a sottolineare il legame tra il polo d’arte contemporanea e l’evoluzione del tessuto cittadino. Ma non solo: la linea per il rilancio di Villa Croce prevede il rilancio della collezione permanente e della biblioteca specializzata, l’apertura ad artisti emergenti ed internazionali, insieme alla prosecuzione del dialogo con istituzioni locali, nazionali e con l’università.