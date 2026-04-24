Villa Bombrini, il Comune si aggiudica oltre un milione per il nuovo parco e l’area sportiva

Genova. Il Comune di Genova si è aggiudicato oltre un milione di euro di finanziamenti dalla Regione Liguria per il progetto del parco pubblico nelle aree ex Ilva dietro a Villa Bombrini. Ad annunciarlo è stato oggi l’assessore Massimo Ferrante durante il question time a Palazzo Tursi, spiegando che l’Ente è risultato tra i vincitori del bando per il contrasto al consumo di suolo.

Queste risorse andranno a sommarsi a quelle già disponibili per la riqualificazione dell’area, in totale 9 milioni di euro nelle casse di Società per Cornigliano, mentre un milione era stato speso in passato per la progettazione del Palabombrini in versione ridotta su cui la giunta Salis ha fatto dietrofront rispetto ai piani dell’amministrazione di centrodestra.

“L’amministrazione sta sviluppando alcune alternative progettuali che saranno condivise con la cittadinanza attraverso il confronto in Municipio – spiega Ferrante -. Nella porzione di ponente sarà realizzato un parco pubblico in diretta connessione con il parco storico. L’intento è restituire a Villa Bombrini il suo parco settecentesco. Per la porzione di levante l’obiettivo è confermare la vocazione sportiva, realizzando però qualcosa che sia compatibile con le risorse economiche che abbiamo”.

Per l’area sportiva, abbandonata del tutto l’idea di un vero e proprio impianto consacrato all’atletica, l’ipotesi principale è quella di un “campo polivalente indoor che potrà essere coperto con una struttura leggera, al servizio del quartiere”, mentre nell’area accanto “si sta valutando un campo da rugby agonistico o attrezzato per attività all’aperto”, ha riferito l’assessore.

Nei mesi scorsi Tursi ha varato un addendum all’accordo con Società per Cornigliano in modo da includere la progettazione del parco. Alla base c’è già un progetto di fattibilità tecnico-economica sviluppato dalla direzione Lavori pubblici. L’obiettivo della giunta era arrivare a quota 13 milioni, ma con le risorse della Regione prospettate da Ferrante mancherebbero ancora finanziamenti. Il Comune potrebbe tuttavia integrarle attingendo direttamente dal proprio bilancio. Per la realizzazione di tutto il masterplan l’orizzonte è alla fine del 2027, nella migliore delle ipotesi.

Ferrante, rispondendo a un’interrogazione dell’ex assessore Sergio Gambino oggi consigliere del gruppo misto, ha ricordato i motivi per cui l’amministrazione ha mandato in soffitta l’idea del Palabombrini: “Il problema è la mancanza di risorse economiche per un’operazione che oscilla tra i 40 e i 50 milioni di euro, tenendo conto anche che quella zona è classificata P3, cioè ad alto pericolo di esondazione. Come già comunicato, l’impianto indoor non risulta più allineato con la nostra visione strategica”.