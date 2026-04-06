Genova. Come preannunciato e previsto nelle scorse ore, quella di oggi è e sarà una giornata delicata per il traffico sul nodo autostradale della Liguria, presa d’assalto in queste bellissime giornate di primavera da decine di migliaia di turisti provenienti dalle regioni limitrofe. A complicare la situazione i cantieri inamovibili presenti sulle direttrice sud-nord della A7 e della A26, tratte che già in queste prime ore di Pasquetta stanno verificando criticità alla circolazione.

Al momento un incidente sulla A7, tra Busalla e Ronco Scrivia, sta complicando ulteriormente la situazione con code e congestionamenti in direzione nord di alcuni chilometri. Code in uscita anche a Serravalle, dove, come di consueto, molte persone si affollano per un passaggio all’outlet.

Disagi anche in A10 nelle due direzione in convergenza verso il bivio con l’A26: code da Sestri Ponente verso Voltri e da Arenzano verso levante. Sulla A26 Pra’ Gravellona si viaggia a corsie ridotte (due invece che tre) con code in direzione nord e tratti a passo d’uomo.