Viabilità Genova, modifiche a traffico e sosta per eventi e cantieri dal 10 al 16 aprile

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 10 al 16 aprile, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) A partire da oggi, limitazioni al transito nella zona di piazza Matteotti in vista dello spettacolo di Charlotte de Witte in programma sabato 11 aprile a partire dalle ore 19.30

2) Domenica 12 aprile, nella zona di piazza Colombo, l’evento “Domenica Pedonale“

3) Sabato 18 e 19 aprile, gli eventi “Family Run”, “Mezza Maratona Internazionale di Genova” e “Corri Genova”

4) Tra mercoledì 22 e venerdì 24 aprile, la chiusura notturna “alternata” di una carreggiata della Sopraelevata.

Nel dettaglio:

1) 10-12 APRILE – CENTRO – CONCERTO “CHARLOTTE DE WITTE”

A partire da venerdì 10 aprile, per consentire il regolare svolgimento del concerto “Charlotte De Witte”, nei sottoelencati tratti stradali e nelle fasce temporali sottoindicate entreranno in vigore le seguenti disposizioni:

– divieto di sosta con l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti:

1. dalle ore 7.00 del 10 aprile alle ore 3.00 del 12 aprile nella parte pedonale di piazza Matteotti

2. dalle ore 14.00 dell’11 aprile alle ore 3.00 del 12 aprile nei restanti parcheggi posti in piazza Matteotti

3. dalle ore 7.00 dell’11 aprile alle ore 12.00 del 12 aprile in tutta via di Porta Soprana.

– divieto di transito dalle ore 18.00 dell’11 aprile alle 3.00 del 12 aprile in:

1. piazza Matteotti

2. via Tommaso Reggio

3. via San Lorenzo, nel tratto compreso tra piazza San Lorenzo e piazza Matteotti

4. via di Porta Soprana, nel tratto compreso fra piazza Matteotti e via Petrarca.

2) DOMENICA 12 APRILE – VIA E PIAZZA COLOMBO – DOMENICA PEDONALE

Domenica 12 aprile, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Domenica Pedonale“, nelle fasce orarie sottoindicate e nei tratti stradali sottoindicati saranno adottate le seguenti disposizioni:

1. dalle ore 13.30 alle 19.00 e comunque sino a cessate esigenze:

– tratto tra via Fiume e piazza Colombo:

divieto di transito veicolare a tutte le categorie di veicoli, eccetto i veicoli afferenti alle proprietà laterali.

– via Colombo, nel tratto compreso tra via Fiume e piazza Colombo:

senso unico alternato a vista regolato da operatori di Poliza Locale per garantire l’entrata e uscita dei veicoli afferenti alle proprietà laterali.

2. dalle ore 9.00 alle 19.00 e comunque sino a cessate esigenze:

– piazza Colombo e via Colombo, nel tratto compreso tra vico della Gazzella e piazza Colombo:

divieto di sosta, con la previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata.

La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.

3) SABATO 18 E DOMENICA 19 APRILE – EVENTI “FAMILY RUN”, “MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DI GENOVA” E “CORRI GENOVA”

A partire da sabato 18 aprile, per consentire il regolare svolgimento degli eventi “Family Run“, “Mezza Maratona Internazionale di Genova” e “Corri Genova“, nei sottoelencati tratti stradali e nelle fasce orarie sottoindicate entreranno in vigore le seguenti prescrizioni:

– “Family Run”, sabato 18 aprile:

a partire dalle ore 14.30 e sino a cessate esigenze, divieto di transito sulla Sopraelevata in ambuedue le carreggiate, ad eccezione dei mezzi di soccorso impegnati in servizio di pronto intervento e per quelli di supporto alla gara.

– “Mezza Maratona Internazionale di Genova“, domenica 19 aprile:

piazza Caricamento, all’altezza del palazzo San Giorgio, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Piazzetta Jacopo da Varagine e Ponte Calvi, su ambo i lati della strada:

1. dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti.

2. dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di transito ad eccezione dei mezzi di soccorso impegnati in servizio di pronto intervento e per quelli di supporto alla gara.

Inoltre, dalle ore 00.00 sino a cessate esigenze, divieto di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata in:

– via del Molo

– piazza Caricamento

– via Antonio Gramsci (direzione ponente)

– via Alpini d’Italia

– piazzale Stazione Marittima

– via Adua, semicarreggiata direzione ponente

– via Bruno Buozzi, semicarreggiata direzione ponente fino a piazza dinegro (esclusa)

– via Mura degli Zingari (nel periodo della manifestazione i veicoli in sosta non potranno accedere alla viabilità principale)

– via San Benedetto

– via Abbiate

– via Pagano Doria intersezione ponte pini con obbligo di svolta a sinistra con direzione monte (via del Lagaccio) con contestuale divieto di circolazione in direzione mare verso via Abbiate

– via Fanti d’Italia

– piazza del Principe con divieto di transito su tutta la rotatoria (il personale della Polizia Locale presente sul posto provvederaà eventualmente ad adottare ulteriori iniziative se

ritenuto necessario)

– va Andrea Doria

– via Balbi

– piazza della Nunziata

– via Paolo Emilio Bensa

– largo della Zecca

– via Cairoli

– via Garibaldi.

4) SOPRAELEVATA – CHIUSURA NOTTURNA PER ADEGUAMENTI TECNOLOGICI

Dalle ore 22.00 del 22 aprile alle ore 6.00 del 23 aprile in direzione levante, e dalle ore 22.00 del 23 aprile alle ore 6.00 del 24 aprile in direzione ponente, la Strada “Aldo Moro” e le rampe di collegamento saranno interdette temporaneamente alla circolazione veicolare per consentire l’esecuzione di operazioni di sostituzione e adeguamento apparati di rilevamento infrazioni per il superamento dei limiti di velocità.