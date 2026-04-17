Viabilità Genova, modifiche a traffico e sosta per cantieri ed eventi dal 17 al 24 aprile

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale dal 17 al 24 aprile, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) Sabato 18 e 19 aprile, gli eventi “Family Run”, “Mezza Maratona Internazionale di Genova” e “Corri Genova”

2) I lavori per la realizzazione del Terzo Valico, a Rivarolo

3) Le limitazioni alla circolazione sulla Sopraelevata

4) I lavori al manto stradale a Caricamento

1) SABATO 18 E DOMENICA 19 APRILE – EVENTI “FAMILY RUN”, “MEZZA MARATONA INTERNAZIONALE DI GENOVA” E “CORRI GENOVA”

A partire da sabato 18 aprile, per consentire il regolare svolgimento degli eventi “Family Run”, “Mezza Maratona Internazionale di Genova” e “Corri Genova”, nei sottoelencati tratti stradali e nelle fasce orarie sottoindicate entreranno in vigore le seguenti prescrizioni:

– “Family Run”, sabato 18 aprile:

a partire dalle ore 14.30 e sino a cessate esigenze, divieto di transito sulla Sopraelevata in ambedue le carreggiate, ad eccezione dei mezzi di soccorso impegnati in servizio di pronto intervento e per quelli di supporto alla gara.

– “Mezza Maratona Internazionale di Genova”, domenica 19 aprile:

piazza Caricamento, all’altezza del palazzo San Giorgio, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Piazzetta Jacopo da Varagine e Ponte Calvi, su ambo i lati della strada:

1. dalle ore 00.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti.

2. dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di transito ad eccezione dei mezzi di soccorso impegnati in servizio di pronto intervento e per quelli di supporto alla gara.

Inoltre, dalle ore 00.00 sino a cessate esigenze, divieto di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata in:

– via del Molo

– piazza Caricamento

– via Antonio Gramsci (direzione ponente)

– via Alpini d’Italia

– piazzale Stazione Marittima

– via Adua, semicarreggiata direzione ponente

– via Bruno Buozzi, semicarreggiata direzione ponente fino a piazza dinegro (esclusa)

– via Mura degli Zingari (nel periodo della manifestazione i veicoli in sosta non potranno accedere alla viabilità principale)

– via San Benedetto

– via Abbiate

– via Pagano Doria intersezione ponte pini con obbligo di svolta a sinistra con direzione monte (via del Lagaccio) con contestuale divieto di circolazione in direzione mare verso via Abbiate

– via Fanti d’Italia

– piazza del Principe con divieto di transito su tutta la rotatoria (il personale della Polizia Locale presente sul posto provvederà eventualmente ad adottare ulteriori iniziative se

ritenuto necessario)

– va Andrea Doria

– via Balbi

– piazza della Nunziata

– via Paolo Emilio Bensa

– largo della Zecca

– via Cairoli

– via Garibaldi.

2) RIVAROLO – LAVORI TERZO VALICO DEI GIOVI – VIE ROSSINI, PISONI, VEZZANI, DURIA E CELESIA, PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI, PIAZZALE CARMARINO

Dalle ore 21 dell’8 aprile alle ore 24.00 del 23 aprile a Rivarolo, per consentire il varo del nuovo ponte di via Rossini nell’ambito dei lavori del Terzo Valico dei Giovi, nei sottoelencati tratti stradali sono adottate le seguenti disposizioni:

– via Gioacchino Rossini:

1. divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra piazza Durazzo Pallavicini e via al Ponte Polcevera

2. conferma dell’obbligo di svolta a destra per i conducenti dei veicoli in marcia da mare verso monte all’intersezione con via Pisoni

3. limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra via Gio Batta Roggerone e via al Ponte Polcevera.

– via Antonio Duria:

divieto di transito pedonale e veicolare.

– via Gastone Pisoni:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da impianto semaforico

3. divieto di fermata veicolare su entrambi i lati della strada.

– piazzale Roberto Carmarino:

conferma dell’obbligo di dare precedenza e di svolta a destra all’intersezione con via Gastone Pisoni.

– via Faliero Vezzani:

obbligo di fermarsi e dare precedenza (STOP) e conferma dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Gastone Pisoni.

– piazza Durazzo Pallavicini:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare

3. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati

4. l’area di sosta riservata ai veicoli in servizio Taxi è ricollocata all’altezza del civico 21.

– via Celesia, nel tratto compreso tra il civico 13E e piazza Pallavicini:

1. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;

2. divieto di fermata veicolare.

Inoltre, fino a cessate esigenze, viene istituito il divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione forzata di veicoli degli inadempienti nei segmenti interessati dall’esecuzione delle modifiche alla segnaletica stradale in:

– via Gioacchino Rossini

– via Antonio Duria

– via Gastone Pisoni

– piazzale Roberto Carmarino

– via Faliero Vezzani

– piazza Durazzo Pallavicini

– via Durazzo Pallavicini

– via Celesia.

VIA DURIA – LAVORI TERZO VALICO DEI GIOVI

Sono reintrodotte fino al 30 novembre in via Duria, per consentire le lavorazioni di rimozione impalcato esistente e attività propedeutiche alla realizzazione del nuovo impalcato nell’ambito dei lavori del Terzo Valico dei Giovi, le seguenti disposizioni:

1. divieto di transito nel tratto compreso tra il varco di monte di accesso alla Caserma dei Carabinieri (escluso) e il voltino che adduce a via Teresa Durazzo Pallavicini (escluso)

2. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare e limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il varco di monte di accesso alla Caserma dei Carabinieri e via Gioacchino Rossini

3. nel tratto compreso tra il varco di monte e quello di mare di accesso alla Caserma dei Carabinieri, la circolazione veicolare è regolata a senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli che percorrono la direttrice monte-mare (in uscita verso via Rossini)

4. divieto di fermata veicolare nel tratto compreso tra il varco di monte di accesso alla Caserma dei Carabinieri e il voltino che adduce a via Teresa Durazzo Pallavicini.

3) SOPRAELEVATA – TEMPORANEA MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER MANUTENZIONE STRADALE

In Strada Aldo Moro e nelle rampe di collegamento, è istituito il

divieto di circolazione veicolare, eccetto afferenti alle lavorazioni, nei seguenti giorni ed

orari:

• Direzione levante, dalle ore 22:00 del 22/04/2026 alle ore 06:00 del 23/04/2026;

• Direzione ponente, dalle ore 22:00 del 23/04/2025 alle ore 06:00 del 24/04/2026

4) PIAZZA CARICAMENTO – TEMPORANEA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI FRESATURA E ASFALTATURA CARREGGIATA

Per quanto sopra esposto, lungo il tratto stradale sottopasso di Piazza Caricamento, è

istituito il divieto di circolazione veicolare, eccetto afferenti alle lavorazioni, nei seguenti

giorni ed orari:

• Direzione levante, dal giorno 13/04/2026 al giorno 18/04/2026, nella fascia oraria 20:30-

06:00 del giorno successivo;

• Direzione ponente, dal giorno 20/04/2026 al giorno 25/04/2026, nella fascia oraria

20:30-06:00 del giorno successivo;

Contestualmente il limite massimo di velocità è ridotto a 30 km/h in avvicinamento all’area

d’interdizione.