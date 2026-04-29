Via Siffredi, nella notte tra il 29 e 30 aprile ritracciata la segnaletica orizzontale

Genova. Dopo diciotto mesi la situazione della segnaletica orizzontale di via Siffredi, una delle arterie cittadine di maggior transito veicolare, è stata sbloccata. Da stasera, 29 aprile, alle 22 inizierà la tracciatura. La strada resta aperta con riduzione delle corsie, evitando chiusure totali. Previsto un presidio tecnico degli uffici Mobilità e Traffico per minimizzare i disagi

I lavori che ormai da anni stanno interessando la strada, hanno provocato diversi cambiamenti nelle corsie con la segnaletica provvisoria precedente che è rimasta visibile rispetto alla nuova segnaletica provvisoria. La situazione, soprattutto di notte e quando piove, crea difficoltà negli automobilisti che non riescono a capire quale sia la vera segnaletica.

“Sbloccare una situazione ferma da diciotto mesi non è questione di fortuna − scrive Ceraudo su Facebook − è il frutto di un lavoro quotidiano, fatto di ascolto, mediazione e capacità di tenere insieme esigenze diverse senza perdere di vista l’interesse pubblico. Nel tratto tra la rotonda di via Albareto e l’accesso a via Erzelli, la questione della tracciatura della segnaletica era diventata un nodo tecnico complesso: la ditta esecutrice chiedeva una chiusura totale notturna, mentre la direttrice di via Siffredi — una delle più trafficate della città — non poteva essere interrotta senza ripercussioni pesanti su mobilità e trasporto pubblico. È in questo contesto che il lavoro di coordinamento del Municipio ha fatto la differenza”.

Per superare lo stallo il Municipio ha aperto un confronto con committenza Rfi, ditta esecutrice, uffici Mobilità e Traffico del Comune di Genova.

Ceraudo fa anche un aggiornamento sui cantieri che interessano la zona: per quanto riguarda la nuova fermata ferroviaria proseguono i lavori lato monte (marciapiede e ciclabile). Successivamente il cantiere si sposterà lato ferrovia.

In via Melen la rampa verrà riaperta dopo lo spostamento delle grandi condotte Ireti (acqua e gas).

Via Siffredi in notturna con pioggia

La foto di apertura è del consigliere comunale Massimo Romeo.