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Finalmente

Via Siffredi, nella notte tra il 29 e 30 aprile ritracciata la segnaletica orizzontale

Dopo mesi di attesa sbloccata la situazione che era molto pericolosa, soprattutto di notte con la pioggia

via siffredi segnaletica

Genova. Dopo diciotto mesi la situazione della segnaletica orizzontale di via Siffredi, una delle arterie cittadine di maggior transito veicolare, è stata sbloccata. Da stasera, 29 aprile, alle 22 inizierà la tracciatura. La strada resta aperta con riduzione delle corsie, evitando chiusure totali. Previsto un presidio tecnico degli uffici Mobilità e Traffico per minimizzare i disagi

I lavori che ormai da anni stanno interessando la strada, hanno provocato diversi cambiamenti nelle corsie con la segnaletica provvisoria precedente che è rimasta visibile rispetto alla nuova segnaletica provvisoria. La situazione, soprattutto di notte e quando piove, crea difficoltà negli automobilisti che non riescono a capire quale sia la vera segnaletica.

“Sbloccare una situazione ferma da diciotto mesi non è questione di fortuna − scrive Ceraudo su Facebook − è il frutto di un lavoro quotidiano, fatto di ascolto, mediazione e capacità di tenere insieme esigenze diverse senza perdere di vista l’interesse pubblico. Nel tratto tra la rotonda di via Albareto e l’accesso a via Erzelli, la questione della tracciatura della segnaletica era diventata un nodo tecnico complesso: la ditta esecutrice chiedeva una chiusura totale notturna, mentre la direttrice di via Siffredi — una delle più trafficate della città — non poteva essere interrotta senza ripercussioni pesanti su mobilità e trasporto pubblico. È in questo contesto che il lavoro di coordinamento del Municipio ha fatto la differenza”.

Per superare lo stallo il Municipio ha aperto un confronto con committenza Rfi, ditta esecutrice, uffici Mobilità e Traffico del Comune di Genova.

Ceraudo fa anche un aggiornamento sui cantieri che interessano la zona: per quanto riguarda la nuova fermata ferroviaria proseguono i lavori lato monte (marciapiede e ciclabile). Successivamente il cantiere si sposterà lato ferrovia.

In via Melen la rampa verrà riaperta dopo lo spostamento delle grandi condotte Ireti (acqua e gas).

via siffredi segnaletica
Via Siffredi in notturna con pioggia

La foto di apertura è del consigliere comunale Massimo Romeo.

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