Via della Castagna, campi da padel e parcheggi nell’area verde. Ricorso al Tar dei residenti, il Comune: “Monitoriamo”

Genova. Sei campi da padel, due tennis, una autorimessa interrata e un parcheggio a raso. Questo è il progetto depositato lo scorso marzo presso gli uffici comunali per l’area verde di via Romana della Castagna, ai confini tra i quartieri di Quarto e Quinto. Un progetto la cui esistenza è stata anticipata nei mesi scorsi da una petizione contraria partita proprio dai residenti della zona, preoccupati per lo stravolgimento urbanistico della zona, e che oggi, dopo aver incassato il permesso a costruire, è in attesa del verdetto del tribunale amministrativo per procedere con la realizzazione.

L’argomento è arrivato oggi in Sala Rossa, a seguito di una interrogazione del consigliere pentastellato Marco Mesmaeker che chiedeva “delucidazioni in merito all’iter amministrativo e al futuro del progetto dei nuovi impianti sportivi in via Romana della Castagna, a Quarto”. A rispondergli l’assessora all’urbanistica Francesca Coppola, che ha spiegato lo stato dell’arte: “Si tratta di un progetto, presentato dalla Kermit Srl, particolarmente attenzionato dalla cittadinanza e chiaramente anche dai nostri uffici – ha spiegato Coppola – Il progetto ha visto modifiche sostanziali soprattutto dopo la cosiddetta “sentenza Cassano” che ha agito all’interno delle norme comunali per la copertura degli impianti sportivi. Per quanto riguarda l’operato degli uffici, abbiamo lavorato sull’autorizzazione di quanto presentato come progetto attraverso un procedimento molto articolato che ha raccolte diverse pareri e prescrizioni. A febbraio abbiamo incontrato i proponenti del progetto, essendoci in ballo diverse questioni che erano poco chiare e su cui bisognava fare molta attenzione”.

Nel frattempo i residenti si sono organizzati lanciando una petizione contro il progetto e raccogliendo rapidamente oltre mille firme poi depositate in Comune. “Il cantiere, iniziato con la pulizia dell’area e con gli abbattimenti, è stato attenzionato dal Comune e con numerose segnalazioni dei cittadini, a seguito dei quali sono stati svolti numerosi controlli da parte della Polizia Locale e dell’Ispettorato Edilizio che hanno riscontrato diverse violazioni in un quadro amministrativo particolarmente complesso – ha sottolineato Coppola – Una volta rilasciato il titolo a costruire, il Comune non può intervenire in forma discrezionale per modificare o interrompere i lavori, ma ci sono altre sedi dove portare delle istanze”. Nel frattempo, a marzo, i cittadini hanno presentato ricorso al Tar della Liguria, il cui parare sulla richiesta di sospensione dei lavori dovrebbe essere emesso entro maggio.

Uno dei punti più controversi riguarda la destinazione d’uso della struttura. L’impianto, che prevede sei campi da padel e due da tennis, è privo di coperture e, soprattutto, di locali servizi e spogliatoi. Secondo le direttive del Coni, tale carenza strutturale impedisce lo svolgimento di qualsiasi attività federale, rendendo l’impianto esclusivamente privato e non ad accesso pubblico. “Si fa fatica a pensare che un impianto con otto campi complessivi possa rimanere esclusivamente privato», ha conclso Coppola, evidenziando una discrepanza tra la conformità tecnica del progetto e le sue effettive ricadute sul quartiere. L’Amministrazione ha assicurato che continuerà a monitorare l’evoluzione del cantiere, in attesa che la giustizia amministrativa faccia chiarezza sulla legittimità dell’intervento.