Via libera al progetto esecutivo da 200 mila euro per le aree esterne del polo 0-6 di via Negrotto Cambiaso

Sestri Levante. Via libera al progetto esecutivo (primo stralcio) per il completamento delle aree esterne del nuovo polo dell’infanzia 0-6 di via Negrotto Cambiaso, nel quartiere Pila.

Il progetto – un intervento di 200 mila euro finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti e avanzo di amministrazione – si è reso necessario perché i fondi PNRR che hanno coperto la costruzione dell’edificio non includono le sistemazioni esterne né gli arredi.

I lavori prevedono la riqualificazione dei marciapiedi lungo via Negrotto Cambiaso con masselli autobloccanti, la realizzazione di cancelli pedonali e carrabili sul fronte est, la posa di pensiline e recinzioni di delimitazione con l’adiacente palestra, nonché la sistemazione dell’area verde sul versante ovest con muretto e cancellata. Sul lato sud sarà realizzato un marciapiede perimetrale raccordato al giardino esistente. Previste anche predisposizioni impiantistiche interrate per la futura posa di videosorveglianza, pubblica illuminazione e rete dati, oltre all’installazione di un idrante antincendio.