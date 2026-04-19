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Lavorire

Via libera al progetto esecutivo da 200 mila euro per le aree esterne del polo 0-6 di via Negrotto Cambiaso

Il progetto si è reso necessario perché i fondi PNRR che hanno coperto la costruzione dell'edificio non includono le sistemazioni esterne né gli arredi

negrotto cambiaso

Sestri Levante. Via libera al progetto esecutivo (primo stralcio) per il completamento delle aree esterne del nuovo polo dell’infanzia 0-6 di via Negrotto Cambiaso, nel quartiere Pila.

Il progetto – un intervento di 200 mila euro finanziato con mutuo Cassa Depositi e Prestiti e avanzo di amministrazione – si è reso necessario perché i fondi PNRR che hanno coperto la costruzione dell’edificio non includono le sistemazioni esterne né gli arredi.

I lavori prevedono la riqualificazione dei marciapiedi lungo via Negrotto Cambiaso con masselli autobloccanti, la realizzazione di cancelli pedonali e carrabili sul fronte est, la posa di pensiline e recinzioni di delimitazione con l’adiacente palestra, nonché la sistemazione dell’area verde sul versante ovest con muretto e cancellata. Sul lato sud sarà realizzato un marciapiede perimetrale raccordato al giardino esistente. Previste anche predisposizioni impiantistiche interrate per la futura posa di videosorveglianza, pubblica illuminazione e rete dati, oltre all’installazione di un idrante antincendio.

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