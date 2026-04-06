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Voragine nell’asfalto in via Corsica: strada chiusa e traffico deviato

La rottura di una tubatura fognaria ha provocato lo sfornellamento dell'asfalto

via corsica

Genova. Intervento congiunto di polizia locale, vigili del fuoco, Iren e Aster questa mattina in via Corsica, nel quartiere di Carignano, dove si è aperta una voragine al centro della strada.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di uno sfornellamento provocato dalla rottura di una condotta delle acque nere. La strada è stata chiusa per consentire verifiche e l’intervento di messa in sicurezza.

Al momento, quindi, i veicoli provenienti da mare (via Fiodor) potranno solo percorrere via Antonio Gavotti. I veicoli provenienti da monte, potranno percorrere via Corsica fino a piazza Rocco Piaggio e proseguire percorrendo via Nino Bixio. I controviali non sono interessati dalla chiusura.

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