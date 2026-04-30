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Passaggio

Righi, via Carso riaperta al traffico: messi in sicurezza e potati gli alberi danneggiati

Dopo quasi sei mesi di chiusura la strada è tornata ad essere percorribile: ora si aspetta la variante al progetto di allargamento del ristorante

Cabina elettrica al Righi, alberi pericolanti e area transennata

Genova. Era stata chiusa al traffico veicolare e pedonale lo scorso 6 novembre a causa di alcune criticità riscontrate sulla tenuta statica delle alberature storiche della zona causate dai lavori di installazione di una nuova centralina elettrica ad uso del ristorante Montallegro. Oggi, a quasi sei mesi dal provvedimenti, e dopo un intervento di messa in sicurezza, la parte terminale di via Carso è stata riaperta.

Una buona notizia per tutti: per i residenti della zona, che potranno tornare a percorrere la strada per tornare a casa senza disagi, per il trasporto pubblico, che vedrà ripristinata la storica linea, e per i tanti frequentatori del righi, che da mesi vedevano il tracciato delle antiche mura interrotto dai nastri bianco-rosso. Il provvedimento di riapertura è arrivato questo pomeriggio a seguito dell’ultimazione della messa in sicurezza della zona, eseguita a carico della ditta responsabile del danno: due alberi sono stati tagliati, mentre gli altri 6 considerati a rischio sono stati potati e assicurati con rinforzi e tiranti. 

Dopo questo primo passaggio, però, resta ancora incerta la sorte del progetto di allargamento del ristorante, che in questi mesi ha sollevato polemiche e scatenato mobilitazioni: al centro del dibattito la dimensione e il posizionamento della cabina elettrica di potenziamento necessaria per i nuovi impianti del locale (collocata in prima battuta tra le alberature storiche), la costruzione di una passerella tra l’edificio della pizzeria e la stazione della funicolare, e la possibilità di usarne la terrazza come estensione del locale stesso, grazie alla concessione accordata da Amt nello scorso ciclo amministrativo.

Ora si sta aspettando una variante al progetto da parte dei proponenti, per valutarne le nuove caratteristiche e, quindi, riaprire di fatto la partita di uno dei “fascicoli” più scottanti di questi ultimi mesi.

 

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