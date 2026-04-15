Via Buranello riaperta ai bus, ma la linea 20 resta limitata: “Serve tempo per i turni degli autisti”

Genova. Dopo mesi di disagi e rinvii è stata riaperta al transito dei bus via Buranello, a Sampierdarena, chiusa da dicembre per il cantiere dei quattro assi di forza.

“Nello scusarci con i cittadini per il disagio creato si informa che i lavori sono terminati con ritardo rispetto al cronoprogramma perché si è venuti a conoscenza della necessità di Enel di posare nuovi cavi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante -. Per evitare al quartiere un successivo cantiere si è deciso di includere le lavorazioni Enel utilizzando le trincee realizzate per i cavidotti dei quattro assi di forza”.

Dunque da oggi riprendono il loro regolare percorso le linee 1, 7, 9, N1 e N2. Tutte eccetto una, il 20, che mantiene la limitazione a via di Francia come segnalato anche da Amt sull’app.

A denunciarlo è anche Fiorenzo Pampolini dell’Associazione utenti trasporto pubblico: “Il 20, la cui mancanza dal centro di Sampierdarena era quella che creava i maggiori disagi, è rimasto limitato a via di Francia. Ribadisco il grande disagio che hanno dovuto sopportare gli abitanti di Sampierdarena nel perdere una delle quattro linee che la collegano con il centro, l’unica che porta direttamente a De Ferrari e via XX Settembre, e ricordo che la relazione via Cantore-centro città è una delle più frequentate dell’intera rete.

Ma come se non bastasse aver perso il 25% delle corse, diversi 18 sono quotidianamente soppressi per la nota carenza di mezzi e/o personale”.

A rispondere sui motivi del disservizio è l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti, contattato da Genova24: “Ho chiesto ad Amt di ripristinare la linea 20 il prima possibile, ma in un contesto di difficoltà dell’azienda ci vorrà qualche giorno per definire i turni degli autisti e riprendere il servizio normale. La speranza è quella di riuscire a farlo per il 27 aprile, cioè tra due lunedì”.

Proprio in via Buranello entro giugno (per rispettare le scadenze del Pnrr) dovrà essere attivata una linea degli assi di forza coi nuovi filobus Solaris fermi da mesi nella rimessa di Campi. Si tratterà dell’asse Centro in versione light con transito da via Cantore in direzione levante (come avviene oggi col 20). In futuro, invece, via Buranello sarà interessata dall’asse Ponente (Caricamento-Sestri/Voltri) mentre l’asse Centro passerà in via Cantore in entrambe le direzioni. Le ultime novità sono emerse a marzo in un’apposita commissione consiliare sul tema a Tursi.