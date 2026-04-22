Via Borgoratti, ancora un mese di disagi per il muro pericolante: proroga del cantiere fino a fine maggio

Genova. Il Comune di Genova ha emesso l’ordinanza che proroga di almeno un mese, vale a dire fino al 22 maggio, l’occupazione di suolo pubblico per la messa in sicurezza dell’imponente muro in pietra che, pericolante, incombe su via Borgoratti.
I lavori di messa in sicurezza hanno imposto già da tempo la chiusura di una corsia della strada, obbligando la circolazione a senso unico alternato regolato da semaforo, con gravi disagi per il traffico della zona, praticamente sempre congestionata durante i picchi di traffico.
L’istanza di proroga è stata presentata dal condominio di via Borgoratti civico 68 per richiedere la proroga dell’occupazione del suolo pubblico e delle relative modifiche viarie, indispensabili per completare i lavori di consolidamento del muro di confine.