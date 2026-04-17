Viabilità, via Balbi chiude di notte per un mese: variazioni alle linee dei bus Amt

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Balbi causa lavori stradali, da lunedì 20 aprile a mercoledì 20 maggio, dalle ore 21.00 alle ore 05.00 (o comunque fino al termine dei lavori), le linee 32, 35, 35/, 618, 634, 635, 641, N1, N2 e Volabus, modificano i percorsi come di seguito indicato.
Linea 32
I bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguono per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.
Linee 35, 35/, 634, 635, 641 e Volabus
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde, dove riprendono regolare percorso.
Linee 618, N1 e N2
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.