  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Occhio

Viabilità, via Balbi chiude di notte per un mese: variazioni alle linee dei bus Amt

Dal 20 aprile al 20 maggio interdizione al transito veicolare di via Balbi causa lavori stradali dalle 21 alle 5

via balbi deserta

Genova. A seguito dell’interdizione al transito veicolare di via Balbi causa lavori stradali, da lunedì 20 aprile a mercoledì 20 maggio, dalle ore 21.00 alle ore 05.00 (o comunque fino al termine dei lavori), le linee 32, 35, 35/, 618, 634, 635, 641, N1, N2 e Volabus, modificano i percorsi come di seguito indicato.

Linea 32
I bus, in partenza dal capolinea di piazza Caricamento, proseguono per via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.

Linee 35, 35/, 634, 635, 641 e Volabus
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Fanti d’Italia, via Doria, piazza Acquaverde, dove riprendono regolare percorso.

Linee 618, N1 e N2
I bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguono per via delle Fontane, via Gramsci, via Alpini d’Italia, via Adua, via Buozzi, dove riprendono regolare percorso.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.