Verde pubblico urbano: online le nuove mappe su alberature e aree gioco

Genova. Sono online e consultabili dalla cittadinanza le nuove mappe del verde pubblico urbano: aree e alberature e aree gioco in città.

“Oggi, in occasione della Giornata mondiale della Terra lanciamo questo nuovo strumento di trasparenza: il censimento arboreo, oltre a essere un obbligo di legge per tutti i Comuni, è stato fortemente voluto da me e dalla nostra giunta e inserito negli obiettivi di mandato nell’ottica anche della trasparenza” dichiara l’assessora al Verde, Urbanistica e Città dei 15 minuti, Francesca Coppola.

Il censimento arboreo in Italia è un obbligo di legge imposto ai comuni, finalizzato alla gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio verde urbano. Le principali disposizioni normative sono contenute nella legge 14 gennaio 2013, n. 10.

“Il censimento realizzato è consultabile in una mappa dinamica e, sebbene in questa prima fase non abbia un dato aggiornato alle ultime progettazioni, offre comunque una fotografia esaustiva dell’esistente – spiega Coppola − dà indicazioni utili ed efficaci nelle scelte anche dal punto di vista urbanistico, sulle aree che maggiormente necessitano di verde pubblico e di alberature a contrasto delle isole di calore. Ho fortemente voluto anche la mappa delle aree gioco gestite dal Comune di Genova per dare un’informazione puntuale alle famiglie e a tutti cittadini: saranno via via inserite quelle di nuova realizzazione, che vogliamo incrementare per rendere sempre di più la città inclusiva e con opportunità di riappropriazione degli spazi da parte di tutte e tutti”.

La mappa delle aree gioco comprende quelle con attività per bambini, distribuite nei parchi e giardini urbani. Il censimento è in corso.

Ogni punto sulla mappa corrisponde a un’area attrezzata che, nel complesso, ospita diverse strutture (come altalene, scivoli e giochi a molla), fornendo un servizio essenziale per il tempo libero delle famiglie genovesi.

“Tutte le cittadine e i cittadini possono facilmente consultare le mappe – commenta Coppola – inoltre, il censimento delle aree verdi e del patrimonio arboreo è un processo in continua evoluzione ed aggiornamento. Nella mappa sono presenti le aree verdi fruibili: quelle di recente realizzazione o di acquisizione saranno aggiornate progressivamente”.

Per la mappa delle alberature, sono presenti quelle all’interno delle aree verdi: sono in aggiornamento i nuovi impianti o eventuali abbattimenti per cause fitosanitarie e cedimento per cause meteoclimatiche. La mappa è frutto del lavoro congiunto dell’Ufficio Verde, Sistemi informativi e Aster: gli aggiornamenti delle informazioni avvengono progressivamente, compatibilmente con i flussi di aggiornamento dei dati e con le risorse disponibili.