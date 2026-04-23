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Operazione

Ventenne rapinato e accoltellato in centro storico: due arresti

Si tratta di un 19enne e di un 26enne, entrambi cittadini tunisini, rintracciati dalla polizia grazie anche ai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona

polizia centro storico

Genova. Due uomini sono stati arrestati con l’accusa di avere accoltellato e rapinato un ventenne lo scorso 20 novembre in centro storico.

Si tratta di un 19enne e di un 26enne, entrambi cittadini tunisini, rintracciati dalla polizia grazie anche ai filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. La vittima, un ventenne cittadino egiziano, era stato avvicinato dai due uomini in vico Colalanza, minacciato con un coltello e poi colpito alle gambe e al torace. Un colpo, quest’ultimo, attutito dal giubbotto, che ha consentito al ventenne di provare a scappare. Era stato però raggiunto, buttato a terra e colpito nuovamente alla testa.

I due aggressori erano riusciti a prendergli denaro, smartphone e giubbotto, poi erano scappati. Il ragazzo aveva chiesto aiuto, e gli agenti del commissariato Centro erano intervenuti e lo avevano soccorso. Era poi stato portato in ospedale in codice giallo.

La successiva attività investigativa, supportata dalle dichiarazioni fornite dai testimoni e dalle immagini registrate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza cittadino, hanno permesso agli agenti di identificare i presunti autori. La procura ha quindi emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dei due cittadini tunisini, rintracciati e arrestati dagli agenti della Squadra Investigativa. Si trovano adesso nel carcere di Marassi.

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