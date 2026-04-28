Vela paralimpica, campionato regionale: si è svolta a Chiavari la terza tappa

Chiavari. Bella brezza, anche se un po’ troppo leggera per essere davvero efficace contro l’onda fastidiosa di sabato 25 aprile, che ha consentito di far disputare le tre prove in singolo in programma per la 3^ tappa del Campionato Regionale di Vela paralimpica della Classe Hansa 303, promosso dal CIP con il patrocinio della Regione Liguria.

Due invece le prove svolte in doppio alla domenica, di nuovo con brezza esile, che hanno decretato il pieno successo della tappa organizzata dalla LNI Chiavari – Lavagna.

Delle sette barche scese in mare sia il sabato che la domenica, solo una ha partecipato in entrambe le date mentre nelle due giornate si sono alternate 12 unità, che tutte insieme avrebbero fatto ben altro effetto cromatico con le loro vele variopinte. Allo stesso modo, dei 20 velisti impegnati ne due giorni, soloi Eleonora Ferroni ha regatato sia in singolo che in doppio.

Al sabato, la prima prova in singolo ha registrato la partenza vincente della savonese Letizia Di Vita con mura a sinistra (vento da sinistra per la barca gialla, come illustrato dalla foto): una scelta coraggiosa perché se le barche avversarie fossero state un po’ più avanti, con mura a destra, avrebbe dovuto dare la precedenza a tutte. Con le vele nuove, Letizia si è dimostrata veloce ma deve migliorare il bordeggio e stringere di più il vento perché fino dal primo incrocio non ha poi mantenuto la posizione di testa. Giornata difficile per l’altra barca savonese al timone di Piero Maresca, troppo pesante per riprendere velocità dopo l’impatto con ogni onda che ne arrestava l’abbrivio. In acqua anche Roberto Goinavi, D.T. del Gruppo Vela LNI Savona che, su richiesta di Umberto Verna (Presidente LNI Chiavari), ha fatto numero su una barca priva di timoniere.

Per inciso, si è trattato della prima Hansa 303 arrivata in Liguria nel 2010, dono della Presidenza Nazionale LNI alla sezione di Genova Centro dove era operativo Silvano Malagugini, primo istruttore disabile della FIV, quando il progetto di “Vela per tutti” varato dieci anni prima dalla LNI Savona è diventato progetto pilota nazionale, con le barche 303 al posto dei singoli 2.4mR, portando all’attuale sviluppo di oltre 70 barche paralimpiche in una quarantina di sezioni LNI.

Digressioni a parte, Roberto ha confermato da dentro la regata la velocità di Letizia e si è divertito a vincere a propria volta le altre due partenze con mura a sinistra, ingaggiato con Marco Rossato, più leggero e infatti poi risultato più veloce sulla distanza.

Le tre prove in singolo hanno registrato un nuovo successo di Valia Galdi, della LNI Chiavari, a 4 punti (1-2-1), davanti a Marco Rossato, LNI Spezia, a 7 punti (4-1-2), con terzo posto di Elisabetta Ferroni, LNI Chiavari, a 8 Punti (2-3-3). Ai piedi del podio c’è Letizia Di Vita, a 12 punti (3-4-5), seguita da Piero Maresca, a 15 punti (5-6-4), Roberto Goinavi, a 17 punti (6-5-6), tutti tre della LNI Savona, e Marco Garibaldi, della LNI Chiavari, a 23 punti (dnf- dnf- 7).

Nelle regate in doppio della domenica, con brezza tanto esile da causare quattro fuori tempo massimo nella prima prova, si è imposto a punteggio pieno l’equipaggio della LNI Genova Sestri composto da Stefano Gatto e Giacomo Gini. Al secondo posto l’equipaggio della LNI Chiavari con Eleonora Ferroni ed Umberto Verna, a 4 punti (2-2). In terza posizione la coppia della LNI Arona con Antonella Rizzuto e Daniele Gualchi, a 8 punti (3-5). Seguono Saglimbeni – Ricatti, della LNI Chiavari, a 11 punti (dnf – 4), Enrico Carrea – Sala, a 14 punti (dnf – 6), Patrizia Aytano – Rosanna Lertora, a 14 punti (dnf – 6), entrambe della LNI Genova Sestri, Coggiola – Celebrin, della LNI Arona, a 15 punti (dnf – 7).

La quarta tappa è in programma alla LNI Savona il 16 e 17 maggio, dove sarà valida anche come Campionato Zonale per cui singoli e doppi saranno in regata tutti insieme in entrambe le giornate.