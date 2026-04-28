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Veicolo in avaria sulla sopraelevata: le code arrivano anche in A10 e A7

Problemi per il casello di Genova Ovest in uscita, il cui traffico non viene assorbito dalla viabilità urbana

Coda sopraelevata e A10, A7

Genova. Un’altra mattinata complicata per gli automobilisti genovesi e i pendolari in arrivo nel capoluogo ligure: sulla A7 e A10, infatti, si stanno formando code e rallentamenti a causa del mancato assorbimento del traffico autostradale in quello urbano.

A causare l’ingorgo un mezzo in avaria sulla strada sopraelevata, nella carreggiata in direzione levante, all’altezza della Stazione marittima. Al momento le conde interessano tutto il nodo di Genova Ovest, in uscita, e lo svincolo dell’elicoidale che porta alla Aldo Moro. Code e rallentamenti sulla A10, fino su ponte San Giorgio, e in A7.

Sul posto la polizia locale sta cercando di gestire la situazione, predisponendo la rimozione del mezzo.

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