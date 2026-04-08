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Convention

A Genova il congresso nazionale degli urologi, 800 professionisti riuniti al Porto Antico

Presidente di Auro è Carlo Introini, direttore dell'Urologia dell'Ospedale Galliera di Genova

carlo introini
Carlo Introini

Genova. Urologi di tutta Italia riuniti a Genova per il congresso annuale.

Dal 9 all’11 aprile il Centro Congressi Magazzini del Cotone del Porto Antico ospiterà il XXXIII Congresso Nazionale dell’associazione Urologi Italiani (Auro.it), uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama medico-scientifico italiano.

Nel capoluogo ligure arriveranno 800 urologi provenienti da tutta Italia, che si riuniranno con i principali esperti a livello nazionale e internazionale.

Tre giornate di confronto scientifico, innovazione e aggiornamento clinico, con sessioni multidisciplinari, tavole rotonde, letture magistrali e chirurgia semi-live. Il congresso rappresenta il primo appuntamento nazionale della nuova dirigenza Auro.it guidata dal presidente Carlo Introini, direttore dell’Urologia dell’Ospedale Galliera di Genova.

Al centro dei lavori ci saranno innovazione tecnologica, oncologia urologica, tecniche mini invasive, intelligenza artificiale e nuove prospettive terapeutiche.

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