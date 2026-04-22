Ritrovato a Ottone l’uomo scomparso avvistato a Rovegno e Montebruno

Montebruno. AGGIORNAMENTO ORE 13:30 L’uomo è stato ritrovato a Ottone in buone condizioni di salute

Da ieri sera vigili del fuoco, protezione civile, volontari, soccorso alpino e carabinieri stanno battendo l’area intorno a Rovegno e, da stamattina intorno a Montebruno, per le ricerche di un uomo.

La persona, secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, sarebbe scomparsa dal 19 aprile in Lombardia (zona Lecco).

L’avvistamento che ha fatto scattare le ricerche anche in Liguria è di ieri sera.

(Foto di archivio)