Un’ex macelleria diventata laboratorio sartoriale: Ogigia ha vinto il “Circular startup conteste” al Mog

Genova. È Ogigia, lanciata lo scorso anno da Raffaella Rovida nel centro storico di Genova, trasformando una storica macelleria in laboratorio sartoriale che impiega fibre naturali recuperate, la realtà vincitrice del Circular Startup Contest andato in scena oggi al MOG – Mercato Orientale Genova in occasione del Circular MOG Day, a sua volta inserito nell’ampio programma di eventi di cui si compone la seconda edizione del Circular City Forum.

Completano il podio Schisciame, idea lanciata da otto studentesse dell’ITS Turismo Liguria per aiutare studenti e lavoratori fuori casa a organizzare il loro pranzo al sacco; e Parkloop, piattaforma lanciata da Davide Siciliano e Gaia Puppo per trovare e prenotare parcheggi privati in modo semplice e immediato. People’s Choice Award, infine, per la Best Startup di Maria Bolla.

Oltre a quello riservato alle startup, la giornata è vissuta di altri due concorsi: il Circular Food Contest per gli allievi degli istituti alberghieri realizzato in collaborazione con l’Istituto Bergese-Rosselli, teso a promuovere una cultura ambientale consapevole offrendo agli studenti l’opportunità di applicare concretamente i principi della circolarità e della riduzione degli sprechi, ha visto Matteo Inglese, dell’istituto Marco Polo, aggiudicarsi la prova di cucina davanti a Simone Aru della Fondazione CIF Fondazione e a Nicholas Ligato dell’istituto Bergese. Proviene dal Marco Polo anche la vincitrice della prova cocktail, Dajana Frittita, prima davanti a Sofia Nasone del Bergese e Laura Ruso della CIF. Infine, il Circular Contest UniGe per gli studenti dell’ateneo genovese, andato a Fabio Testa, secondo posto per Daniel Luca.

A concludere l’evento, in serata, una networking dinner riservata a promotori, partner, ospiti e istituzioni, durante la quale è andato in scena un ulteriore food contest circolare tra chef professionisti.