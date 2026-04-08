Under 12 a Pescara: la Rapallo Nuoto con carattere conquista il terzo posto

Pescara. Un gruppo giovane, una trasferta impegnativa e un risultato che vale doppio. La squadra Under 12 della Rapallo Nuoto ha partecipato dal 3 al 5 aprile scorsi al torneo di Pescara portando a casa un ottimo terzo posto, raggiunto con personalità e non senza pathos.

La rosa era composta da soli tre atleti di categoria, affiancati da ragazzi più giovani chiamati a reggere il confronto con squadre di età superiore. Eppure il gruppo non ha mai smesso di crederci. Nella prima fase a gironi la Rapallo ha chiuso al secondo posto, superando Pescara (11-1), Alma (8-4), Sis Roma (10-9) e Bolzano (13-4), con l’unica sconfitta contro il Quinto (4-7), e qualificandosi per la fase Gold.

Nella seconda fase il cammino si è fatto più duro: la sconfitta contro Sori (2-9) e Roma Nuoto (5-11) e il pareggio con l’Aqavion (5-5) hanno disegnato un girone difficile, ma nei quarti di finale i gialloblù hanno reagito: l’Aqavion è stata eliminata ai rigori (7-6 dtr). In semifinale il Quinto si è rivelato un ostacolo insuperabile (2-8), ma nella finale per il terzo posto è arrivata la reazione: Roma Nuoto battuta ancora una volta ai rigori (11-10 dtr) e podio conquistato.

«Sono molto contenta dei ragazzi – è il commento del tecnico Giulia Fiore – Nonostante fossimo la squadra più giovane del torneo, abbiamo dimostrato grande carattere e tanta determinazione. Ci sono ancora aspetti su cui lavorare, ma con questa motivazione sono fiduciosa che i risultati arriveranno. Ci tengo infine a ringraziare Roberto Calcaterra per averci invitati, per averci dato l’opportunità di partecipare e per l’ottima organizzazione del torneo».