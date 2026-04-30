Ultimo miglio del Terzo Valico, arrivano 13 milioni per il collegamento con le banchine del porto

Genova. Arrivano 13 milioni di euro per completare il tratto finale del cosiddetto ultimo miglio del Terzo Valico, quello che attraversa la zona portuale di Genova fino alle bvanchine.

Ad annunciarlo è la Lega con un comunicato del gruppo in Consiglio regionale: “Nuove risorse in arrivo per il collegamento dell’ultimo miglio tra il Porto di Genova e l’area del Campasso, un’infrastruttura ritenuta strategica per migliorare l’efficienza del sistema logistico. Un emendamento al decreto Commissari prevede infatti uno stanziamento complessivo di 13 milioni di euro destinato all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale“.

“L’importante intervento, sostenuto dal viceministro genovese del Mit Edoardo Rixi, punta a potenziare l’accessibilità ferroviaria dello scalo e a rafforzare il collegamento con la rete nazionale dei trasporti, favorendo una maggiore integrazione logistica. Si tratta di un passo concreto per aumentare la competitività del sistema portuale italiano e consolidare il ruolo del capoluogo ligure come hub logistico di rilievo europeo”, concludono i consiglieri Sara Foscolo, Sandro Garibaldi e Armando Biasi.

Le risorse, come confermato dall’Autorità portuale, serviranno nello specifico per la riqualificazione del collegamento ferroviario tra il nuovo Parco Rugna e la linea del Campasso attraverso la galleria di Molo Nuovo.

“Apprendiamo con stupore l’annuncio trionfale della Lega e del viceministro Edoardo Rixi sullo stanziamento di 13 milioni di euro per il collegamento dell’ultimo miglio tra il porto di Genova e l’area del Campasso. Roma e la Lega al Ministero delle Infrastrutture, si svegliano oggi? Prima tolgono gli stessi fondi al territorio per la riqualificazione urbana del Campasso e della Valpolcevera, e poi provano a ripresentarli sotto forma di nuovo stanziamento per completare i binari? Un gioco delle tre carte che i cittadini conoscono bene e non si fanno più ingannare”, dichiarano i consiglieri regionali Pd Federico Romeo e Armando Sanna, capogruppo Pd in Regione, in merito all’annuncio relativo ai nuovi fondi destinati all’ultimo miglio ferroviario del Campasso.

“Da anni operatori, cittadini, comitati e addetti ai lavori denunciano problemi strutturali legati al nodo ferroviario del Campasso, ai ritardi accumulati sulle opere connesse al Terzo Valico e soprattutto alla mancata riorganizzazione complessiva dei binari e della logistica ferroviaria interna al porto di Genova. Oggi si celebrano 13 milioni come se fossero la soluzione definitiva, quando invece rappresentano soltanto un tassello minimo dentro una situazione ben più complessa. Il vero nodo resta infatti la capacità del sistema portuale genovese di gestire in modo moderno ed efficiente il traffico merci ferroviario. Senza una riorganizzazione seria dei binari portuali, senza una programmazione credibile e senza il superamento delle criticità che da anni pesano sui quartieri coinvolti, a partire proprio dal Campasso, questi annunci rischiano di essere soltanto propaganda”.

“Sarebbe utile che il viceministro Rixi mantenesse anche gli impegni assunti nei confronti della Valpolcevera, di Certosa e del Campasso, stanziando ulteriori risorse per la riqualificazione dei quartieri direttamente interessati dall’ultimo miglio ferroviario. Non bastano gli annunci sulle infrastrutture: servono investimenti concreti anche sulla qualità della vita delle comunità che da anni stanno pagando il prezzo più alto di questi cantieri”, concludono i dem.