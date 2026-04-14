Ubriaco al volante urta diversi mezzi e provoca una fuga di gas: chiusa via Robino

Genova. Ubriaco al volante ha provocato un incidente stradale urtando diversi veicoli in sosta prima di fermarsi. E’ successo questo pomeriggio in via Robino nel quartiere di Marassi.

Sul posto è arrivata la polizia locale che ha percepito un odore di gas proveniente da uno dei mezzi danneggiati, un’auto a gpl. Per questo sul posto sono stati chiamati i vigili del fuoco e la strada è stata chiusa per l’intervento.

Il conducente, trovato al volante in stato di alterazione e parzialmente denudato, è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale San Martino in codice giallo.