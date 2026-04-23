Turismo, gli uffici Iat di Genova ospiteranno i tirocini dei corsi di formazione professionale

Genova. Gli uffici di informazione e accoglienza turistica (Iat) di Genova aprono le porte alla formazione professionale d’eccellenza.

La giunta comunale, su proposta dell’assessora al Commercio e Turismo Tiziana Beghin, ha approvato lo schema di convenzione con il CIOFS-FP Liguria, dando il via libera a una collaborazione strategica che permetterà agli studenti del corso di operatore ai servizi di promozione e accoglienza di svolgere i propri percorsi di stage direttamente presso i punti informativi del Comune.

L’iniziativa si inserisce nel quadro del patto per lo sviluppo strategico del turismo e mira a trasformare gli uffici Iat in veri e propri laboratori sul campo. Grazie a questo accordo, i futuri professionisti del settore potranno confrontarsi con la gestione dei flussi turistici reali, supportando l’accoglienza dei visitatori e promuovendo il patrimonio artistico, enogastronomico e paesaggistico del capoluogo ligure.

“Con questa delibera rafforziamo la sinergia tra formazione e mercato del lavoro, un pilastro fondamentale per elevare la qualità della nostra offerta turistica – dichiara l’assessora al Turismo del Comune di Genova Tiziana Beghin – Non stiamo solo offrendo uno spazio per i tirocini, ma stiamo investendo sul capitale umano che domani rappresenterà il primo biglietto da visita di Genova. Gestire l’accoglienza in una città d’arte complessa come la nostra richiede competenze specifiche e una conoscenza profonda del territorio: inserire gli allievi del CIOFS-FP all’interno dei nostri uffici IAT, in piena coerenza con le direttive regionali e la Legge 33/2016, significa dare attuazione pratica a un modello di accoglienza dinamico e qualificato. È un’operazione a costo zero per l’Ente, ma dal valore inestimabile per la crescita professionale dei giovani e per l’efficienza dei servizi ai turisti”.

I punti chiave della convenzione riguardano la formazione pratica: gli studenti svolgeranno attività di stage come operatori ai servizi di promozione e accoglienza e la sede scelta degli stage sarà la rete degli uffici Iat cittadini, gestita direttamente dal Comune di Genova. L’obiettivo è la valorizzazione dei flussi turistici attraverso un sistema di accoglienza integrato tra pubblico e privato sociale.