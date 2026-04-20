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Infrastrutture

Tunnel Rapallo-Fontanabuona, Bagnasco (FI): “Bene la svolta di governo e regione”

"Ma ora servono certezze su tempi e risorse"

roberto bagnasco

Genova. “Ho appena depositato un’interrogazione rivolta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sul progetto del tunnel Rapallo–Fontanabuona che rappresenta un’infrastruttura strategica per il Tigullio e per l’intera Liguria”. , così Roberto Bagnasco capogruppo di Forza Italia per la commissione Affari Sociali alla Camera.

“Negli ultimi mesi, grazie all’impegno del Governo e della Regione, è stata impressa una significativa accelerazione a un’opera attesa da anni, che può finalmente avvicinarsi alla fase realizzativa. Si tratta di un collegamento decisivo per migliorare l’accessibilità tra costa ed entroterra, ridurre i tempi di percorrenza, alleggerire la pressione sulla viabilità esistente e sostenere concretamente lo sviluppo economico e turistico del territorio”.

“Proprio alla luce di questa rinnovata attenzione istituzionale è fondamentale che ora si compia un ulteriore passo in avanti. Permangono, infatti, alcune incertezze che devono con urgenza essere chiarite, in particolare sulle tempistiche di avvio dei lavori e sulla piena disponibilità delle risorse finanziarie”, conclude.

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