Tunnel di Borgo Incrociati, più di un anno di disagi: la riapertura slitta (ancora) a giugno

Genova. Altri due mesi di lavori, altri due mesi di disagi per il tunnel di Borgo Incrociati, collegamento pedonale diretto tra piazza Raggi e piazza Verdi che resta chiuso per l’intervento di Rfi e Cociv legato al potenziamento del nodo ferroviario a Brignole.

Dopo le proteste dell’assessore comunale Massimo Ferrante, la nuova data è scritta sul cartello che accoglie i pedoni all’accesso sbarrato dalle cancellate: 15 giugno 2026. Se non ci saranno altri disguidi, insomma, verrà raggiunto e superato un anno da quando è scattata la chiusura, come del resto suggerisce correttamente il pannello che indica il 15 maggio 2025 come inizio dei lavori.

“Spero venga rispettata la data fornita perché è un passaggio importante per i cittadini e per le attività commerciali della zona”, commenta il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Fabrizio Ivaldi.

I segnali di sofferenza li aveva già espressi il Librificio del Borgo, una delle attività più vicine al sottopasso, che aveva lanciato un appello sui social: “Le persone iniziano a fare altri percorsi e la libreria ne risente“.

Il tunnel era stato chiuso in origine per sei mesi, con previsione di riapertura prima di Natale. Poi il primo posticipo fino al 31 marzo e l’ulteriore proroga di fatto senza nemmeno fornire una tempistica. Adesso il cartello giallo è stato aggiornato e la speranza è quella che non ci siano altri rinvii.

Nel frattempo, superati mesi di disservizi e proteste, sono stati risolti i problemi tecnici delle scale mobili e degli ascensori della stazione della metropolitana di Brignole, unico passaggio alternativo insieme al sottopasso veicolare di via Canevari, che però mal si presta al transito pedonale e ciclabile. L’accesso tramite la stazione è chiuso solo di notte, tra le 0.30 e le 5.00.

La chiusura era necessaria anche per gli interventi di restyling del collegamento ciclopedonale: rifacimento della pavimentazione e degli impianti idraulici, nuova controsoffittatura, nuova illuminazione, miglioramento di tutte le finiture e mantenimento dei murales artistici lungo il percorso.