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Spoofing

Truffe su contratti luce e gas, al punto Enel i carabinieri spiegano come difendersi

Appuntamento il 29 aprile presso lo Store Enel di via Brignole de Ferrari 22R

generica truffa sms telefono

Genova. Sbarca a Genova Enel Energy Bar, il nuovo format di eventi in-store di Enel, pensato per offrire ai cittadini un momento di dialogo e approfondimento su tematiche legate al mondo dell’energia, ma non solo.

Il prossimo appuntamento – che si svolgerà 29 aprile, alle ore 15:00, presso lo Store di via Brignole de Ferrari 22R – avrà come tema il fenomeno delle truffe, in particolare quelle telefoniche.

Nel settore energetico è infatti cresciuta negli ultimi anni la tecnica dello spoofing, che altera il numero del chiamante, facendo comparire sul dispositivo del destinatario un contatto diverso da quello reale.

Una pratica illegittima che il Gruppo guidato da Flavio Cattaneo si impegna a contrastare con l’obiettivo di proteggere i propri clienti, sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare la sicurezza dei propri canali di contatto. Ampio spazio verrà dato anche all’analisi degli SMS truffa e della finta assistenza tecnica.

Attraverso l’incontro con consulenti Enel esperti del settore e il Tenente Colonnello Marco Alesi, i cittadini verranno informati su come riconoscere le truffe, come proteggersi e su cosa fare nel caso in cui si cada in questa rete.

Il workshop è gratuito. Lo Store Enel di Genova è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 15:00.

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