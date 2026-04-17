Nell’ultimo anno oltre 9mila genovesi vittime di truffe online e frodi informatiche

Genova. In poco più di un anno oltre 9mila genovesi sono stati vittime di truffe online o frodi informatiche. I numeri sono stati forniti dal procuratore Nicola Piacente a margine della presentazione della campagna di prevenzione della polizia postale InsospettAbili, un progetto realizzato in collaborazione con Giffoni Film Festival e Generazioni Connesse, con il contributo esclusivo della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria e di Fondo Sviluppo e il supporto dell’Istituto Ligure del Consumo e Regione Liguria. Degli oltre 9mila reati denunciati tra il 1 gennaio 2025 e il 31 marzo 2026, 8387 procedimenti sono a carico di ignoti.

L’iniziativa di sensibilizzazione è stata inaugurata stamani alla presenza della questora Silvia Burdese e del dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (COSC) della Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Liguria Alessandro Carmeli. Nell’atrio porticato di Palazzo Ducale, dove sono stati installati i totem multimediali e interattivi che simulano scenari reali di truffe online attraverso i quali l’utente sperimenta in prima persona gli errori comportamentali più diffusi che lo espongano maggiormente a rischio connessi alla condivisione di informazioni personali in rete. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di educare le giovani generazioni, le famiglie e i cittadini di ogni età ai rischi connessi alle frodi informatiche, promuovendo una maggiore consapevolezza digitale attraverso attività immersive e personalizzate.

Il percorso interattivo consente inoltre di scoprire quanto facilmente le informazioni pubbliche condivise durante la navigazione possano essere raccolte e sfruttate per costruire profili digitali dettagliati, spesso impiegati per mettere a segno truffe e frodi informatiche. I totem di “InsospettABILI” restano liberamente accessibili ai visitatori da oggi fino a domenica 19 aprile, dalle ore 9:00 alle ore 19:00.