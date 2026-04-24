  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Ennesimo

Truffa una donna di 89 anni con il trucco del finto carabiniere, scoperto e denunciato

"Signora, ho arrestato suo figlio per rapina, mi dia i gioielli che ha in casa". È successo ad Apparizione ma la polizia ha rintracciato il malfattore

polizia stato squadra mobile savona

Genova. La polizia di Stato di Genova ha denunciato un 37enne per truffa aggravata in concorso ai danni di una donna di 89 anni.

Nel pomeriggio di mercoledì scorso l’anziana, residente ad Apparizione, è stata contattata sia sul fisso sia sul cellulare da una persona che si è finta un carabiniere: sosteneva di aver arrestato per rapina il figlio della signora e che la refurtiva si sarebbe trovata a casa sua, della signora.

Restando al telefono con la donna, l’uomo ha inviato a casa sua un complice che l’ha convinta ad aprire la cassaforte e a prelevare tutti i gioielli e a consegnarglieli per poi fuggire velocemente.

L’anziana, dopo aver capito di essere stata truffata, ha immediatamente contattato il figlio che, estraneo ai fatti, ha avvisato la polizia.

Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno ricostruito la dinamica dei fatti, acquisendo la descrizione dell’uomo e anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel condominio. Sul posto anche la polizia scientifica per i rilievi del caso.

Da quel momento gli investigatori della squadra mobile si sono messi alla ricerca del malfattore e, in poche ore, lo hanno rintracciato nel centro storico del Comune di Pontremoli e fermato.

In suo possesso è stata rinvenuta l’intera refurtiva sottratta alla vittima e sottoposta a sequestro, in attesa che l’autorità giudiziaria ne disponga la restituzione.

La vettura su cui l’uomo viaggiava è risultata a noleggio presso una società di Napoli, città di residenza del truffatore. L’uomo, già pregiudicato per reati simili, è stato denunciato.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.