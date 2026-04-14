Si fingono carabinieri e truffano anziana a Marassi: arrestati a Milano

Genova. Due uomini sono stati arrestati nei giorni scorsi a Milano dopo avere messo a segno una truffa a Genova ai danni di una donna di 77 anni.

Mercoledì 8 aprile, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura proprio contro le truffe, i poliziotti della Squadra Mobile ligure hanno notato una macchina sospetta con a bordo due uomini che si allontanava da Marassi, dove un’anziana donna aveva denunciato di essere stata truffata. I poliziotti genovesi hanno segnalato l’auto, con due soggetti a bordo, ai poliziotti della Squadra Mobile milanese, che sono riusciti ad intercettare il veicolo nei pressi di corso Buenos Aires con a bordo un cittadino italiano di 27 anni, con precedenti proprio per truffe.

Quasi contemporaneamente gli specialisti milanesi delle truffe ai danni di anziani hanno fermato il complice, un cittadino brasiliano di 25 anni, in stazione a Milano. L’uomo era a bordo di un treno diretto a Napoli con la refurtiva, duemila euro in contanti e gioielli.

I due sono stati arrestati e portati nel carcere di San Vittore. Nel frattempo gli agenti genovesi hanno ricostruito la truffa: la 77enne era stata contattata al telefono fisso dai due truffatori, che si erano identificati come carabinieri e avevano chiesto di controllare i suoi gioielli dopo una rapina. La donna, spaventata, aveva preparato sul tavolo i contanti e i monili e, sempre seguendo le indicazioni telefoniche dei truffatori, aveva consegnato tutto a un ragazzo che si era presentato a casa.